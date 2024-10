Fantino filtró la postura de Messi por el embate de Milei contra la AFA: "El peor momento"

La postura de Lionel Messi por los embates de Javier Milei contra la AFA.

El Gobierno de Javier Milei continúa con su embate contra la Asociación del Fútbol Argentino, pero la estrategia agresiva contra la casa madre del fútbol argentino está trayendo coletazos inesperados en La Libertad Avanza. En ese sentido, Alejandro Fantino reveló detalles de la postura que tomó Lionel Messi, como otros jugadores de la Selección Argentina, ante el avasallamiento del presidente de la Nación en detrimento de Claudio "Chiqui" Tapia.

En su programa radial, Fantino develó que el capitán del seleccionado argentino está muy al tanto, entre otros temas, del deseo del gobierno de instalar las Sociedades Anónimas Deportivas en Argentina y de querer anular la Asamblea General Ordinaria, a través de la IGJ, para la reelección de Tapia.

"Parte de esta selección, será por una cuestión de afinidad, será por una cuestión de cábala o de que estuvieron en los peores momentos cuando nadie los bancaba, Tapia lo bancó al técnico y a un montón de jugadores. No esperen que De Paul salga mañana y diga algo, o que Messi salga desde Miami a decir algo. Pero dan a entender que hay cierta especie de no sé si molestia pero sí de atención, están en 'Asamblea permanente' con respecto a esto de la intromisión del Gobierno en AFA", comenzó diciendo.

En el mismo sentido, el conductor agregó: "Si bien no se van a tirar de cabeza a bancarlo a Tapia, los pibes miran, porque entienden que Tapia los bancó en el peor momento. Campeones del mundo y dos Copas Américas. Yo sé que el resultadismo es bastante simplista, pero yo era muy crítico. ¿Pero quién lo bancó a Scaloni? Creo que Tapia y yo”. Incluso, nombró a alguien cercano a Messi: “Ven que hay una especie de runfla, en la que estaba el Kun Agüero y otros más, se fue del mundo de la selección y las cosas mejoraron energéticamente”.

Luego, el experiodista de TyC Sports remarcó que en el Gobierno no están tan seguros de seguir con la lucha: “Con el kirchnerismo, las cosas no parecen estar tan mal, ¿para qué abrir un frente nuevo?. Acá me dicen que es una partida de un solo hombre, que es Mariano Cúneo Libarona, porque el tipo de la IGJ es de Cúneo Libarona. Ni siquiera está tan metido el Gobierno entero".

"Ahora, si Cúneo Libarona quiere encarar esto por lotes propio, porque le interesa el tema de las SAD…hasta hace poco estaba metido en Racing. Esto es una patriada de Cúneo Libarona, esto de suspender las elecciones en AFA. Milei está con la cabeza en el tema económico”, finalizó.

El sorpresivo respaldo de la Conmebol a Chiqui Tapia en la AFA tras el fallo de la IGJ

La Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) hizo público el fuerte respaldo a Claudio "Chiqui" Tapia en la AFA (Asociación del Fútbol Argentino). La máxima entidad del deporte más popular en esta parte del continente posteó un breve pero contundente comunicado en favor del titular de la institución nacional, luego del revés en la IGJ (Inspección General de Justicia).

A través de sus canales oficiales, la casa madre comandada por el paraguayo Alejandro Domínguez habilita la candidatura de Tapia para las elecciones en la AFA. Todo ocurre en la previa de la asamblea convocada para el jueves 17 de octubre del 2024. La resolución lleva la firma del Presidente de la Subcomisión de Control de dicho organismo.

El comunicado de la Conmebol en respaldo a "Chiqui" Tapia en la AFA

“Estimado Sr. Tapia. En referencia al examen de integridad llevado a cabo por esta Sub Comisión de Control de la CONMEBOL en fecha 15 de octubre de 2024, en ejercicio de sus competencias establecidas en el Artículo 31 num. 5 y el Art. 48 num.5 de Estatuto, en ocasión de las elecciones del Comité Ejecutivo de la AFA a ser llevado a cabo el 17 de octubre de 2024, nos complace informar que hemos finalizado el proceso correspondiente y esta Sub Comisión lo ha ‘habilitado’ como candidato a Presidente del Comité Ejecutivo de la AFA.

Finalmente, y en virtud de lo anterior, le informamos que la Subcomisión de Control de la CONMEBOL se reserva el derecho de reconsiderar sus conclusiones si surgen nuevos hechos, o en el caso que se conocieran circunstancias o hechos relevantes que se habían omitido al momento de realizar los exámenes en cuestión”.