Eliminatorias 2022: la Selección le ganó a Ecuador con gol de Messi

La Selección Argentina inicia su camino en las eliminatorias pensando en la Copa del Mundo de Qatar 2022. En la Bombonera, luego de cambiar la sede tras varias polémicas por el aliento del público (más allá de encontrarse ausente actualmente) recibe a Ecuador buscando la primera victoria. Como era de esperarse, en los primeros minutos, el equipo de Lionel Scaloni mostró más superioridad y la "Tri" se posicionó en un bloque defensivo comandado por Gustavo Alfaro.

Con un Lionel Messi en gran nivel, siendo la gran figura y el conductor del equipo, el ataque tuvo un par de chances para abrir el marcador. Un pelotazo de Leandro Paredes para el "10" provocó un agarrón en la camiseta del capitán y frenó la oportunidad de marcar. De todas formas, el árbitro Tobar decidió no cobrar falta. Pero a los 12', luego de una gran jugada del astro del Barcelona y una buena subida de Lucas Ocampos, Pervis Estupiñán se tiró con torpeza y le cometió penal al hombre de Sevilla.

Como en cada oportunidad, el encargado de la pelota parada fue el mejor jugador del mundo que rápidamente marcó el 1-0 para llevar algo de tranquilidad a sus compañeros. Según informaron desde el twitter de la Televisión Pública, el delantero marcó su gol número 71 en 139 partidos diputados para el combinado nacional.

Mirá el gol:

Tras el gol, el partido se equilibró y ninguno de los equipos logró lastimarse. Sin chances de gol, con pocas situaciones de peligro en ambos arcos y unos minutos monótonos, finalizó el primer tiempo. ¿Lo mejor de la cancha? Hasta el momento, un Messi enchufado y metido, asociándose con sus compañeros por toda la cancha y mostrando un gran nivel futbolístico.

El complemento no tuvo grandes diferencias. El equipo no logró encontrar el juego esperado, los niveles bajaron, las asociaciones se perdieron, el "10" se apagó y no consiguieron encontrar la fórmula para romper la defensa propuesta por Alfaro. Como si esto fuera poco, Ecuador comenzó a animarse y tuvo varias chances que complicaron a la defensa argentina. De todas maneras, los ataques no gravitaron y el partido terminó 1-0 a favor de la "Albiceleste". El próximo martes desde las 17 hs, en La Paz, se viene Bolivia para seguir sumando.