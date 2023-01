El vergonzoso ataque de Radio Mitre a un campeón del mundo: "Hizo todo mal"

El vergonzoso ataque desde Radio Mitre a un jugador que acaba de ser campeón con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Qué dijeron al aire.

Desde Radio Mitre (AM 790) atacaron vergonzosamente a un jugador que se acaba de consagrar campeón con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. En el programa Súper Mitre Deportivo del jueves 5 de enero de 2023, menos de 20 días después del título en Doha, el conductor Gabriel Anello se despachó desde el inicio de la transmisión contra Enzo Fernández.

Sin tapujos, el periodista deportivo opinó que el mediocampista de 21 años "desde que salió campeón del mundo, hizo todo mal en su carrera" y lo cruzó porque se cayó el multimillonario pase de Benfica de Portugal a Chelsea de Inglaterra. Cuando parecía que se marchaba a cambio de los 120 millones de euros de su cláusula de rescisión, finalmente la transferencia no se concretó y ello fue motivo de crítica para el mismo comunicador que causó el quiebre entre "La Albiceleste" y la prensa en 2016.

Anello atacó en Radio Mitre a Enzo Fernández: "Solamente cagadas"

Al mando del programa en el medio del Grupo Clarín, el presentador empezó la emisión con las insólitas críticas para el joven volante: "Noticia importante, tapa de diarios... Parece que se cae lo de Enzo Fernández". Además, aseguró que "Benfica hizo pito catalán, pero parece que el jugador estaba muy ilusionado con el pase y de hecho ya había tomado una decisión medio unilateral, con lo cual le cobraron una multa".

"Creo que no hemos tenido una sola palabra contra Enzo de cuestionamientos porque todo lo que hemos visto de él fue una etapa de adaptación", analizó al instante. "Ahora, ¿qué necesidad de exponerse a esta situación, no?", se preguntó el conductor. Incluso, especuló con que "si no lo venden hoy, lo van a vender mañana o dentro de seis meses". "Lo de Enzo es intachable, nosotros lo pedíamos en la Selección desde que (Lionel) Scaloni ni lo consideraba... Pero acá me parece que se equivocado, la erró", afirmó en vivo.

Además, Anello deseó que "ser campeón del mundo, 130 millones de euros... Que no lo terminen descolocando a futuro". "Esta semana, Enzo Fernández hizo todo lo malo que no había hecho en su carrera. Me parece que ya se ha salvado económicamente con la transferencia de River a Benfica, de casi 30 millones de dólares...", insistió. "Me parece que ha hecho todo mal, no sé si será él o sus representantes. De este chico educado, bien armado, bien conformado, humilde... Las palabras no son inocentes", profundizó.

Con una especulación insólita, el periodista recordó: "Las palabras no son inocentes. Fíjense que hay un ´vivo´ de (Nicolás) Otamendi en las redes sociales en la que lo carga con ´uy, este ya no es el mismo, está agrandado, está agrandado´... No le dijo gordo, flaco, peludo, canchero, rubio, blanco, negro, zurdo, derecho, goleador, arquero... Le dijo ´este se agrandó´". En la misma línea, manifestó al aire: "¡Las palabras no son inocentes! Le podría haber dicho cualquier cosa, y me da la sensación de que a ese pibe que parecía perfecto, que era la radiografía perfecta para que sea el novio de mi hija, mi hermano... Hoy ya no veo esa radiografía perfecta".

Enzo, campeón en primer Mundial.

"El profesional debe estar preparado para que estas vicisitudes no te movilicen el piso... Porque mañana le va a tocar ganar una Champions, ¿y va al club y lo orina porque ganó la Champions? ´¡Ay. miren, los orino, gané la Champions!´", agregó. "Me da la sensación de que la última semana fue tumultuosa, cosa que la carrera no había sido tal. Lo superó la situación y aquellos que están cerca de él le tienen que decir ´tranquilo´... Enzo en Benfica tiene cinco partidos, no más", lo castigó en forma insólita.

"Después, el que se quiera poner la careta, que se la ponga, a mí no me interesa... Porque a él lo vendieron antes del partido de River contra Vélez en la Copa Libertadores, cuando hubo muchos cuestionamientos de los hinchas y coincidió con una baja en su rendimiento", continuó su ataque. Incluso, se animó a aconsejarlo cuando aseveró que "tiene que parar la pelota y decir ´bueno, si es Benfica es Benfica, si es Chelsea es Chelsea, si es Manchester es Manchester... Pero no puede entrar en esta locura".

"Lo que ha hecho desde que salió campeón del mundo a hoy es solamente cagadas", amplió Anello. También aseguró que "es cuando más los pies sobre la tierra tenés que tener. Pelearte con Benfica, irte, presionás para irte... ¡Hace cinco partidos que jugaste!". Y cerró: "Te prometieron que te ibas, si no es ahora es en seis meses... Es un crack, ¡pero 130 palos me parece exagerado! ¡Uff! A ver, ¿cuánto vale Julián (Álvarez)?".