El sorpresivo video de la Selección Argentina en la previa vs. Italia en La Finalíssima

La Selección Argentina de fútbol publicó un video muy emotivo en la previa a "La Finalíssima" vs. Italia. "¡Ahí viene La Scaloneta!", dicen en italiano.

La Selección Argentina de fútbol ya palpita con todo "La Finalíssima" contra Italia y, en las horas previas al partido en Wembley, desde las redes sociales oficiales publicaron un video tan emotivo como curioso para vivir a pleno las horas previas al encuentro.

El encuentro en estadio de Londres, Inglaterra, del miércoles 1° de junio de 2022 significará un nuevo título para el equipo que gane en los 90 minutos o que, en el caso del empate, se imponga luego en la definición por penales. Se trata de la Copa Euroamericana, un certamen homologado por la FIFA que cruza al campeón 2021 de América con el de Europa, surgido tras un acuerdo firmado entre la Conmebol y la UEFA.

El original video de la Selección Argentina en la previa a "La Finalíssima" vs. Italia

A través de Twitter e Instagram, el Seleccionado publicó un video de casi dos minutos. En el mensaje para acompañar la grabación, hay varios emojis y el anuncio contundente: "#SelecciónMayor. ¡Estamos listos! Subite a esta máquina que no te va a dejar tirado. #Finalissima #Scaloneta".

En la filmación en sí aparece un hombre hablando en italiano, quien le pone la voz en off a medida que van mostrando imágenes de los mejores momentos de la Selección Argentina de fútbol en los últimos tiempos. Más allá de que las postales que se ven son muy emocionantes, las palabras resultaron bastante curiosas.

La persona que habla sostiene que "La Scaloneta no es un autobús. No. Es una máquina terrible, diseñada para ganar". Además, destaca que "La Scaloneta no tiene caballos en el motor, tiene leones. Tiene un motor muy confiable, un tren delantero que no se rompe nunca". "¿Aceleración? La mejor del mundo. Y cinco estrellas en seguridad", insiste.

El peculiar video de la Selección Argentina en la previa a La Finalíssima vs. Italia.

Además, el italiano remarca que "La Scaloneta no tiene cinco ni seis cambios, tiene muchísimos más. ¡Diez, doce! Y cuando acelera... Te mata". "¡Qué máquina, madre mía, qué máquina!", se sorprende. En el mismo sentido, insiste con que "es la mejor combinación entre estilo y confiabilidad".

"Porque La Scaloneta no te deja nunca a pata... Vayas donde vayas. Está hecha con el corazón, con pasión, como cosida a mano. Lleva la historia en su escudo. Vos a La Scaloneta la ves venir, la distinguís a lo lejos. Sentís el sonido, el rugido", añade el hombre europeo.

El italiano que hace la voz en off sostiene que "después sentís cómo tiembla todo, la gente se para... ¡Viene La Scaloneta!". "Y casi sin que te des cuenta, se enrosca en el aire y vos te quedaste ahí, parado como un poste, sin nada que hacer", amplía. "¡Qué máquina, Dios mío, qué máquina!", repite.

Por último, el video de la Selección Argentina reza: "La Azzurra vs. La Scaloneta. Una final con muchas cosas en común. Linda máquina para dar una vuelta... ¿O no?".