El jugador de la Selección Argentina que sueña con ser compañero de Messi en Inter Miami

Messi jugará su tercera temporada con Inter Miami en 2025.

La Selección Argentina terminó su 2024 con la victoria sobre Perú a finales de noviembre y ahora varios de los integrantes del plantel se encuentran en sus últimos compromisos del año, a excepción de algunos como Lionel Messi. El capitán quedó sin actividad tras la eliminación de Inter Miami en los cuartos de final de los playoffs de la MLS (Major League Soccer), por lo que deberá esperar al 2025 para tener un nueva oportunidad en la liga norteamericana.

Ahora bien, es sabido que el equipo de Florida va a buscar refuerzos para la siguiente temporada y uno de los que estaría encantado de vestirse de rosa y jugar al lado de Leo no es otro que Nicolás Tagliafico, uno de los emblemas de la "Albiceleste". Y es que el lateral tiene contrato con Olympique de Lyon hasta mediados del 2025 y es altamente probable que no renueve su vínculo debido a la crisis que atraviesa el club francés.

Los problemas económicos de Lyon han hecho que no pueda fichar jugadores para la siguiente temporada e incluso existe el riesgo de un descenso por no regularizar las deudas, por lo que el exjugador de Independiente planea su salida. Uno de los lamentos de Tagliafico es no poder disputar el Mundial de Clubes 2025, en el que sí estará Inter Miami como uno de los representantes de Estados Unidos, sede del certamen.

De ahí que, durante uno de sus streams, el lateral izquierdo haya manifestado cierto interés por ser compañero de Messi en Miami: “No sé dónde voy a jugar el año que viene, pero por el momento no voy a estar en el Mundial de Clubes… ¿O sí? Quién te dice… Estoy para un Inter Miami, lo que pasa que está Jordi (Alba)...”. Si bien todo fue a tono de broma, los fanáticos no descartan la posibilidad de un reencuentro de los dos campeones en el equipo de Javier Mascherano, aunque lo cierto es que “Nico” tiene otras opciones para continuar su carrera.

El motivo que tiene Tagliafico para irse de Lyon de Francia

Uno de los principales problemas que tiene el zurdo es la inseguridad, causa por la que su esposa Carolina Calvagni se fue a vivir por un tiempo a Ámsterdam luego de varios intentos de robo en su hogar. Dicha situación sería determinante para que el argentino se marche y ponga rumbo a otra liga, posiblemente la italiana, donde la Roma ya mostró interés por sus servicios en el mercado anterior: allí compartiría el plantel con Leandro Paredes y Paulo Dybala.