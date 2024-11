El gran respaldo de Scaloni a Garnacho en la Selección Argentina tras las críticas: "Difícil"

Scaloni respaldó con todo a Garnacho en la Selección Argentina.

Lionel Scaloni quiere dar vuelta la página después de la derrota de la Selección Argentina en Paraguay y ya piensa en Perú, por la fecha 12 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El entrenador de 46 años brindó la conferencia de prensa habitual y palpitó el próximo compromiso, que en este caso será en La Bombonera de la Ciudad de Buenos Aires.

El director técnico campeón del mundo respaldó a pleno a Alejandro Garnacho, luego de las críticas recibidas por el extremo de Manchester United en las redes sociales tras el flojo ingreso en Asunción. Además, confirmó que Nicolás Tagliafico estará sin problemas después de la molestia en el hombro y habló sobre todos los temas de la actualidad.

Scaloni palpitó el duelo con Perú y habló de todo: "Tenemos que saber que podemos perder"

Las críticas a Garnacho

"Sabemos la dificultad del partido del otro dia. No había espacios, la cancha estaba seca, era difícil, pero necestábamos ponerlo en un partido así para que todos supiéramos con qué nos podíamos encontrar. El mensaje es de tranquilidad para todos los chicos jóvenes, cuando llegue el momento los pondremos. Lamentablemente no tenemos amistosos ni nada en otros contextos, es tirarlo a la cancha y ver cómo están".

Los dos goles a balón detenido sufridos en Paraguay

"La pelota parada... Cada uno puede opinar lo que quiera. Han llegado los goles en momentos puntuales. Se estudia, se trabaja y es lo que haremos siempre, pero a los jugadores nuestros no los vamos a cambiar por eso".

Perú, el próximo escollo en las Eliminatorias

"El rival es difícil, parece que uno se pone el casette y siempre dice lo mismo, pero es así. Necesita los puntos, va a ser difícil, pero nosotros siempre con seriedad e intentándolo. Con (Jorge) Fossati siempre ha jugado con línea de cinco, pero no necesariamente por eso es defensivo. Tiene jugadores interesantes. Es propio de esta Eliminatoria que si sacás un par de resultados positivos te encontrás ahí arriba. Hay que tener cuidado y jugar un partido serio. Es un equipo que tiene las cosas claras, buen pie, jugadores rápidos... Por lo que hemos visto, podrían tener más puntos. Hay que respetar al máximo, la clasificación engaña y no hay que confiarse. Tienen a (Andy) Polo, (Sergio) Peña, Paolo Guerrero, (Gianluca) Lapadula... Nos pueden poner en problemas, es una Selección histórica".

El esquema táctico de la Selección Argentina de Scaloni

"La línea de tres (defensores) para mañana no la veo, hay que trabajarla mucho y depende del momento del partido, pero de arranque no".

La chance de formar una Selección del fútbol local

"Hace años que se está hablando de esto, hoy en día es muy difícil ya trabajar con la Sub 20 porque están con la Primera, ni hablar de una Selección del fútbol local... Es entendible también lo de los clubes, lo veo complicado".

El exceso de partidos en el 2024

"Hemos estado muchísimo juntos, es demasiado, pero la respuesta de ellos (los jugadores) siempre es maravillosa. Ellos están acá, están felices, y eso es lo mejor que nos está pasando. Pero es verdad que la situación es extraña, muchos partidos, sí... Son muchos partidos, requiere mucha energía estar acá".

La posición de Julián Álvarez

"Nace de mediapunta, por adentro, y ahora las circunstancias dan que nos tenga que dar una mano por el costado, por la imposibilidad de jugadores que puedan jugar por el costado. Donde juegue, huele el gol, eso es importante. El trabajo para el equipo siempre es muy bueno y para cualquier entrenador es importante".

La derrota en Asunción

"El mérito de Paraguay está ahí y hay que ponerlo, pero la sensación es que el equipo intentó siempre jugar, arriesgó, juntó pases, esa sensación el equipo la tiene y vamos a seguir en esa línea. No la vamos a cambiar, sobre todo porque los rivales no son todos iguales. Ahora jugamos de local y con nuestro público, así que va a ser importante. Hay maneras y maneras de perder... La mayoría de las veces que hemos perdido, más allá de que fueron mazazos importantes como el de Arabia Saudita, el equipo dio buenas sensaciones, hizo lo que tenía que hacer".

"Al final es fútbol, si ganara siempre el que juega mejor sería aburrido... El equipo tiene que seguir por esta línea, con los matices que ya les dijimos, para intentar que no se repita. No nos gusta perder, pero según la manera te preocupa menos. Tenemos que saber que podemos perder, hay tres resultados. Forma parte de lo que es el fútbol y la vida: reponerse. Ellos también lo saben. De vez en cuando, perder para ver cómo se encuentra el equipo y cómo afronta la situación, está bueno. De ahí es donde uno saca buenas conclusiones".

La lesión de Nahuel Molina y la poca continuidad de Gonzalo Montiel en Sevilla, en esa posición

"Buscar reemplazantes, que no teníamos claros, tampoco tenía sentido. Cuando lo ves entrenar y competir a Gonzalo, es muy difícil dejarlo afuera. Es muy querido por el grupo, te lo querés llevar a su casa porque cuando entrena es increíble. Los casos no son todos iguales, lo apreciamos muchísimo, ojalá él pueda sumar esos minutos que quiere y que nosotros también necesitamos".

El 2024 agitado de Lionel Messi

"El año de Messi es el de un jugador que ha jugado un montón de partidos, con una Copa América en el medio... Hoy es difícil que un jugador así esté al cien o no tenga ningún problema".

La pérdida del liderazgo en el ranking FIFA si Argentina no vence a Perú

"No me preocupa, está ahí la estadística pero no creo que sea tan importante. Lo importante es ganar mañana, lo otro es secundario".

Los 9 futbolistas al límite de amonestaciones

"No les diría nunca que se cuiden o no, el partido importante es este y hay que sacarlo adelante, si después hay alguna baja ya se verá".

La transición tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022

"De Qatar a acá no ha habido muchos cambios, confiamos mucho en los que nos han llevado a ganar el campeonato. Por tener la Copa América o competir enseguida, no hemos podido probar a algunos más, que los vamos a necesitar".

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Perú: hora, TV en vivo y streaming online

Los dirigidos por Scaloni tendrán acción el próximo martes 19 de noviembre del 2024, por la fecha 12 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro tendrá lugar en La Bombonera de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de las 21 horas de nuestro país. El árbitro será el colombiano Wilmar Roldán. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales Telefe (abierto) y TyC Sports (cable), en tanto que el streaming irá por las cuentas de Telefe, DGO, TyC Sports Play, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Perú

Con tantas ausencias por lesiones y problemas físicos, la alineación de Scaloni sería con Emiliano "Dibu" Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

