El golazo de Enzo Fernández para darle otra alegría a la Selección en el Mundial

Enzo Fernández aumentó la ventaja para la Selección Argentina con un tremendo golazo contra México en el Mundial de Qatar 2022 a los 42 del segundo tiempo.

Enzo Fernández convirtió un tremendo golazo para aumentar la ventaja de la Selección Argentina ante México en el Mundial de Qatar 2022 a los 42 del segundo tiempo. El ex volante de River Plate sacó un remate dentro del área para convertir el segundo, luego de que un bombazo de Lionel Messi abra el marcador minutos antes. La "Albiceleste" se aseguró tres puntos importantísimos para afrontar el duelo ante Polonia en la última fecha del Grupo C.

Luego de ponerse en ventaja, el seleccionado argentino comenzó a jugar más tranquilo y se vieron asocianones que antes no había sucedido. Con Messi como eje junto a Enzo, el segundo gol le acestaría un golpe sin retorno a los mexicanos, que no llegaron al arco de "Dibu" Martínez en todo el partido

A los 86 minutos, con el equipo desplegado en ataque, Enzo Fernández recibió en el vértice izquierdo del área y realizó una genialidad para liquidar el partido. Luego de hacer un amague que descolocó al defensor, el exjugador de River Plate sacó un derechazo con el borde interno que se clavó en el ángulo izquierdo del arquero Guillermo Ochoca.

Además de ese golazo, Enzo le dio mejor circulación al balón y el equipo de LIonel Scaloni empezó a presionar mpás arriba, lo que generó más confianza en el seleccionado a través de sus pies.

Ahora, los de Lionel Scaloni tendrán que vencer a los europeos para asegurar su clasificación como primeros en la zona, meterse en octavos y evitar a Francia. Los polacos quedaron con 4 unidades, Argentina con 3, Arabia Saudita con 3 y México con 1.

Video: el gol de Lionel Messi a México para abrir el marcador en el Mundial de Qatar

A los 63 minutos, cuando los mexicanos no dejaban ningún hueco en la defensa y el seleciconado argentino no encontraba los caminos, apareció el mejor jugador del mundo. Tras una intentar por el sector derecho, Ángel Di María decidió no desbodar y, cuando levantó la cabeza, le dio un brillante pase al 10. Al borde del área grande, tras un buen control, Messi sacó un zurdazo letal que se clavó al lado del palo del arquero Guillermo Ochoa, que hasta ese momento no había tenido protagonismo.

Tras la locura destada, Argentina se paró mejor en el campo, comenzó a mejar la pelota ante de la deseperación de los mexicanos y jutificó la victoria. Luego, llegaría el otro golazo de Enzo Fernández para liquidar el partido 2-0 y acomodarse en el Grupo C.

El miércoles 30, desde las 16 horas, el seleccionado enfrentará a Polonia para buscar la clasificación a los octavos de final. Los polacos quedaron punteros con 4 unidades, Argentina con 3, Arabia Saudita con 3 y México con 1.