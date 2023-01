El entrenador del PSG habló de Messi y Mbappé: "Deben redescubrir"

El delantero francés se unió a los entrenamientos y volvió a verse con el capitán argentino tras la final de Qatar 2022.

El entrenador del París Saint Germain, Cristophe Galtier, se refirió este sábado al reencuentro entre Lionel Messi y Kylian Mbappé y reconoció que es importante para el plantel que se muestren juntos.

Kylian Mbappé regresó a los entrenamientos del PSG luego de algunos días de vacaciones permitidos por el club y volvió a encontrarse con Messi tras la histórica final del Mundial de Qatar 2022 que terminó en manos de la Selección Argentina. En medio de una ola de rumores sobre la relación entre ambos, el DT francés mostró su optimismo por tenerlos de nuevo disponibles.

Qué dijo Cristophe Galtier sobre Lionel Messi y Kylian Mbappé

Galtier habló sobre el reencuentro entre Messi y Mbappé en PSG.

En la previa al choque frente a Rennes, correspondiente a la jornada 19° de la Ligue 1, el entrenador del club de la capital francesa dio su opinión sobre la importancia de volver a tener en cancha a dos de los mejores jugadores del mundo: "Es importante que estén juntos. El reencuentro va muy bien. Kylian fue muy bien recibido en el vestuario por Ney y Leo. Nuestros jugadores han estado dispersos durante casi dos meses. A día de hoy, empezamos a encontrar entrenamientos colectivas con nuestros sectores de juego más equilibrados".

En los últimos encuentros, el PSG no consiguió fluidez en ataque característica de la temporada y Messi fue fundamental para darle los tres puntos. Sobre el juego del equipo, Galtier expresó: "Intentamos asegurarnos de que los jugadores encuentren una cierta conexión en el juego. Depende de mí y de mi cuerpo técnico asegurarnos rápidamente de que puedan redescubrir el placer de jugar juntos, de reconectarse y que haya muchas más conexiones entre líneas que en nuestros partidos posteriores a la Copa del Mundo".

Y luego continuó sobre el tema, haciendo hincapié en los volantes del equipo: "Aunque no creas que están muy involucrados en los goles marcados, tenemos especialmente a nuestros atacantes que marcan muchos goles, eso ya es muy importante. Después, nuestro juego es juego de combinaciones donde estamos muy cerca del área penal, hay muy poco margen de transición en los goles que marcamos

Para finalizar, aclaró que Mbappé está en plenas condiciones físicas y mentales para el choque de visitante ante el Rennes, sin embargo adelantó que se siente en buenas condiciones: "Se recuperó bien, como Achraf Hakimi. Están listos para jugar y disponibles para el grupo. Kylian no me parece marcado por la decepción de no haber ganado el Mundial. Está bien, disponible, sonriente. Entrena con normalidad, como un gran profesional".