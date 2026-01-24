El enojo de Simeone con un periodista ante un cuestionamiento a Julián Álvarez

Diego Cholo Simeone se molestó ante un cuestionamiento por Julián Álvarez en Atlético de Madrid, en medio de rumores desde Barcelona y la Premier League.

Diego "Cholo" Simeone protagonizó un momento incómodo en conferencia de prensa al reaccionar con firmeza ante una consulta sobre Julián Álvarez y su sequía goleadora. En la previa del partido entre Atlético de Madrid y Mallorca, el entrenador defendió con énfasis al delantero de la Selección Argentina, cuyo presente deportivo convive con el fuerte interés de clubes como Barcelona y equipos de la Premier League.

La conferencia de prensa de Simeone, un día antes del duelo por La Liga, dejó un momento de tensión que rápidamente se viralizó. Un periodista le preguntó al entrenador por qué seguía confiando en Julián pese a su racha negativa frente al arco, una consulta que no cayó nada bien en el "Cholo" del Atlético de Madrid.

La reacción del Simene fue inmediata y con evidente fastidio. “¿De verdad? ¿De verdad me preguntás eso? En Julián se confía por lo que es, por su trayectoria y la jerarquía que tiene”, respondió, cortando de raíz cualquier duda sobre el respaldo al delantero.

La sequía goleadora que encendió el debate

El cuestionamiento tuvo origen en los números recientes de Álvarez. El atacante argentino no convierte desde el 9 de diciembre, cuando anotó en el triunfo 3-2 ante PSV Eindhoven por la Champions League. Desde entonces, acumula siete partidos consecutivos sin marcar.

La racha incluye encuentros ante Valencia, Girona, Real Sociedad y Alavés por La Liga, además de compromisos frente a Deportivo La Coruña por la Copa del Rey, Galatasaray en Champions y Real Madrid por la Supercopa de España. Se trata de uno de los tramos más complejos desde su llegada al "Aleti"

Los números que sostienen a Julián Álvarez

Más allá de la sequía reciente, los registros generales del delantero muestran un panorama distinto. El futbolista nacido en Calchín acumula 11 goles y cinco asistencias en 28 partidos disputados en la temporada, cifras que explican por qué Simeone mantiene su confianza plena en el ex River Plate.

Desde el cuerpo técnico destacan su aporte colectivo, la presión alta y la capacidad para generar espacios, aspectos que muchas veces no se reflejan directamente en el marcador, pero sí en el funcionamiento del equipo.

Barcelona y la Premier League, atentos a su situación

El presente deportivo de la "Araña" se desarrolla en paralelo a un fuerte interés del mercado europeo. Cuatro gigantes siguen de cerca su situación contractual: Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal y Chelsea.

Los clubes londinenses ya mantuvieron contactos con intermediarios y analizan seriamente la posibilidad de incorporarlo, mientras que el PSG también manifestó su admiración por el delantero argentino. Barcelona aparece como el destino que más seduce al jugador, aunque las limitaciones económicas del club catalán complican cualquier oferta concreta.

Pese a los rumores, el entorno del futbolista fue contundente. El representante de Julián aclaró que no existen negociaciones formales con el Barcelona y que cualquier club interesado deberá comunicarse directamente con el conjunto madrileño, donde el delantero tiene contrato vigente hasta 2030.

Además, trascendió que el argentino solo consideraría regresar a la Premier League si recibe una propuesta de alguno de los clubes londinenses, lo que posiciona a Arsenal y Chelsea como las opciones más concretas en caso de un eventual movimiento.