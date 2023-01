El emotivo apoyo de Rodrigo De Paul a una de las joyas del Sub 20: "Lo positivo"

Rodrigo De Paul, campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022, publicó un mensaje de apoyo en Instagram a una de las joyas del Sub 20 que quedaron afuera del Sudamericano.

Rodrigo De Paul, campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022, comentó con un mensaje emotivo a una de las jóvenes estrellas del Sub 20, horas después de la eliminación en el Sudamericano disputado en Colombia. De un jugador a otro, el hombre de la "Albiceleste" no se guardó nada a la hora de dedicarle unas palabras a su colega, quien demostró su gran potencial en pocos partidos. Si bien el equipo de Javier Mascherano no pudo meterse en la siguiente ronda, sí sintió el apoyo de los referentes.

El volante de la "Scaloneta" aprovechó la ocasión y apareció en el posteo de Nicolás Paz, quien actualmente se desempeña en el Real Madrid. El hijo de Pablo Paz subió algunas fotos de la participación en el torneo juvenil en donde se lamentó por no lograr el objetivo. Igualmente, "Nico" agradeció a todos los que apoyaron a lo largo del certamen clasificatorio al Mundial Indonesia y los Juegos Panamericanos de Chile 2023.

"Lo dimos todo, pero no lo pudimos lograr. Estoy muy orgulloso de pertenecer a este maravilloso equipo tanto en lo personal como en lo profesional. Agradecer también al cuerpo técnico por la confianza que me dieron desde el primer momento. El fútbol tiene estas cosas y no queda otra que seguir adelante. Nos vemos pronto", escribió Paz en su cuenta de Instagram y la publicación superó los 70.000 likes y tuvo más de 2.500 comentarios.

Rodrigo De Paul, quien durante la competencia se mostró ilusionado por los jóvenes del Sub 20, no dejó pasar la oportunidad y comentó: "El camino es muy largo Nico!! Sacá lo positivo y sobre todo disfrutá que estás vistiendo la camiseta más linda de todas!!!". Con esas palabras, el campeón de América en 2021, la Finalissima y el Mundial en 2022 dejó en claro que banca más que nunca al equipo a pesar de las derrotas.

El comentario de Rodrigo De Paul a Nicolás Paz

Quién es Nicolás Paz

Con 18 años, Paz es uno de los jóvenes cracks del equipo de Javier Mascherano que no pudo pasar de ronda en el Sudamericano Sub 20 de Colombia. Si bien nació en España, el hijo de Pablo "Pescadito" Paz tiene ambas nacionalidades y es parte del Real Madrid del mencionado país. Entre sus principales habilidades dentro del campo de juego se destaca por su visión, panorama y lectura del juego en el mediocampo. Con 1.86 m de altura, una altura poco común para su puesto, el volante tiene todo para manejar ese sector.

La llegada del hijo de Pablo Paz selló su llegada al "Merengue" se dio en 2016 en el Infantil B y tiempo después tuvo su primera convocatoria de la mano de Lionel Scaloni a la Mayor. Sin embargo, todavía no debutó y desde la "Roja" sueñan con que se decida por ellos. Por este motivo, la participación en el Sudamericano con la "Albiceleste" de "Masche" era fundamental.