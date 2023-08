El Dibu Martínez se lesionó y encendió las alarmas en la Selección: "Dolor"

Emiliano "Dibu" Martínez se retiró lesionado en el último compromiso del Aston Villa por la Conference League y preocupó al cuerpo técnico de la Selección de cara a los partidos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Emiliano Martínez es el arquero titular de la Selección Argentina y a su vez campeón de la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. El "Dibu" sufrió una inesperada lesión que preocupó al cuerpo técnico de la "Albiceleste" comandado por Lionel Scaloni de cara a los encuentros correspondientes a las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026. El guardametas estaría inactivo sólo unos días, pero encendió todas las alarmas.

El Aston Villa enfrentó al Hibernian de Escocia por la fase clasificatoria de la Conference League y lo aplastó en la ida con una contundente victoria por 5 a 0. Martínez fue titular pero no atajó en el complemento tras retirarse dolorido, por lo que su presencia en el próximo compromiso del equipo es una incógnita, como también en el debut con el combinado nacional contra Ecuador. Todo dependerá de cómo evolucione en los próximos días y, según trascendió, el panorama es alentador.

"Hoy no entrenó y vamos a esperar hasta mañana. Tiene un pequeño dolor en la pantorrilla, tenemos que tomarnos nuestro tiempo y mañana es el día de tomar una decisión", sostuvo el entrenador español Unai Emery sobre la molestia que tuvo el "Dibu" en el mencionado partido. El próximo domingo 27 de agosto desde las 10 de Argentina, el conjunto "Villano" se medirá ante el Burnley en condición de visitante, en donde buscará la segunda victoria en la tercera fecha de la Premier League.

Con respecto a los duelos de la Selección -en los que Martínez estaría hasta el momento- el debut será contra Ecuador en el Estadio Monumental y cinco días después el rival será Bolivia en La Paz. Además, recién en octubre la "Albiceleste" se enfrentará contra Paraguay en nuestro país y ante Perú en Lima. Por último, ya en noviembre jugará como local ante Uruguay y cerrará el 2023 con el clásico contra Brasil en tierras cariocas.

Los números de Dibu Martínez en la Selección Argentina

28 partidos desde 2021.

13 goles recibidos.

3 títulos.

La divertida cargada del Dibu Martínez a la FIFA por la ley contra los arqueros

Emiliano Martínez lanzó una divertida frase contra la FIFA y se burló de la ley contra los arqueros a la hora de atajar penales meses después de consagrarse campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022. El "Dibu" opinó acerca de la inclusión en el reglamento de esta norma que generó mucha polémica y no se guardó nada con un chiste que no pasó desapercibido. Las palabras del arquero que brilló en la Copa rápidamente se viralizaron en las redes.

"Me encantó porque siempre buscan alguna excusa. Pero a mi familia y a la gente cercana le decía que me da igual si ya somos campeones de todo, campeón del mundo, de América. La hicieron tarde", esbozó el "Dibu" y se burló de la FIFA. Sin embargo, no sólo se quedó con eso ya que agregó ante la consulta de uno de los panelistas sobre su ingenio para atajar: "Da igual, yo atajé la que tenía que atajar".