El conmovedor mensaje de Dibu y Guido Rodríguez al nene que se hizo viral por su emoción por Argentina

El arquero y el volante central vieron el video viral de José y lo sorprendieron con una dedicatoria.

Emiliano "Dibu" Martínez y Guido Rodríguez le dejaron un tierno mensaje al niño de Salta que se volvió viral en redes sociales al emocionarse tras el pase de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. El arquero y el volante central vieron su video y no dudaron en responderle.

José, un niño salteño de 12 años, se hizo famoso horas después de la victoria del equipo de Lionel Scaloni frente a Asutralia por una entrevista en las calles de su ciudad. "Ya estamos a nada para que termine el Mundial y se va el más grande del mundo", comienza diciendo el fanático argentino. Y luego, al ser consultado por el cornista por qué lloraba, continuó: "Por Argentina, por mi país, mi selección. Argentina primero, campeón".

Las emocionantes imágenes de José se viralizaron por distintas redes sociales de punta a punta y llegaron hasta la concentración de la selección, donde "Dibu" y Rodríguez quisieron dejarle un recuerdo que no olvidará jamás. "José, querido, acá estamos con Guido. Miramos tu video y la verdad nos encantó. Gracias por el aguante y esperamos darte la victoria el viernes, crack", se escucha decir a Martínez en un video grabado por ellos mismos.

Un medio de comunicación de Salta le hizo una entrevista a José y, al mostrarle el saludo de los jugadores argentinos, no pudo creer la sorpresa: "Me quiero morir, el 'Dibu'...reaccionó el 'Dibu'", comenzó diciendo. Y a continuación, expresó: "Un crack literalmente el 'Dibu'. No sé, si llega a ver esto, un saludo que tamibén ganamos sí o sí. Toda mi vida lo voy a guardar a se video, no lo toca nadie, nadie. Gracias".

La mamá de De Paul rompió un mito sobre el jugador

Rodrigo De Paul presentó una molestia física pocos días antes del partido entre la Selección Argentina y Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Ante la preocupación generalizada, con el entrenador Lionel Scaloni incluido, la mamá del futbolista llevó tranquilidad a todo el país a la distancia.

En la entrevista con Radio Urbana Play (FM 104.3), Mónica Ferrarotti reveló que estuvo con el mediocampista de 28 años de Atlético de Madrid y sostuvo que no está lesionado como se especuló en algún momento. De esta manera, de acuerdo con ella el ex Racing podrá estar sin problemas para el choque en el Estadio Lusail de la capital Doha, en busca de las semifinales frente al ganador de Brasil vs. Croacia.

Luego de una leve dolencia en el isquiotibial que lo obligó a hacer la mitad de una de las últimas prácticas al margen de sus compañeros en el predio de la Universidad de Qatar en Doha, la mamá del ex Udinese destacó: "Estuve anteayer con Rodrigo y estaba bárbaro...". Incluso, puntualizó: "Yo lo vi contento y perfecto físicamente".

Con relación a las versiones periodísticas iniciales que hasta llegaron a hablar de un posible desgarro de grado uno, Mónica insistió: "No sabíamos de dónde habían salido todas las noticias. Me llegaban mensajes preguntándome: '¿Qué pasa?'. Y yo también me lo preguntaba". "No sé por qué esa alerta... Hablo todos los días con él, entrena perfecto y está todo bien", recalcó.