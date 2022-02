El calvario que atraviesa Lionel Messi en el PSG: "Un equipo de mercenarios"

El descubridor de Lionel Messi reveló en una entrevista el mal momento que vive el astro argentino en el PSG desde su salida del Barcelona.

Lionel Messi atraviesa un momento particular el PSG en medio de un presente no tan positivo como se esperaba. El elenco parisino es puntero en la Ligue 1 de Francia pero no brilla con los futbolistas que tiene. De hecho, en el duelo de ida por los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Real Madrid, la "Pulga" sufrió varias críticas por su nivel. Sobre esto, Carles Rexach (descubridor del astro) habló con el medio Súper Deportivo Radio acerca de lo que vive el futbolista.

Este último, quien se desempeñó como dirigente del Barcelona, fue el que vio en él ese potencial que tiempo después lo llevó a romperla en la primera del "Blaugrana". Un detalle que marcó un antes y un después en la relación entre ambos fue el contrato que Leo firmó en una servilleta en un restaurante. Es por eso, y por todo lo compartido con él, que está más que afligido por lo que su promesa sufre en su nuevo club.

"Ese club parece un equipo de mercenarios, con jugadores de renombre como Neymar, Mbappé y otros. Creo que Messi está sufriendo un poco. Este equipo no juega un fútbol bonito. Está obligado a regresar al Barcelona y en algún momento lo va a hacer. París es una ciudad difícil para Messi. Está en un equipo que se formó a base de jugadores espectaculares que juegan para ellos mismos", sentenció Rexach.

Y agregó: "Messi no se verá mejor en ningún lado que lo que hizo en el Barcelona. Se lo ve bien pero no marca tantos goles como hacía. Su aparición no es tan decisiva. Su problema no es la edad, es el equipo. Hay que entender que Messi no es uno más, es uno diferente", culminó el exdirectivo del Barcelona. La realidad, es que el PSG es un plantel plagado de estrellas que Mauricio Pochettino aún no logra que funcione como un equipo.

Pipo Gorosito destrozó a los medios franceses anti-Messi

Néstor "Pipo" Gorosito más de una vez se destacó por sus frases y esta ocasión no fue la excepción. Lionel Messi fue muy cuestionado por el partido que jugó y el penal errado ante el Real Madrid por los octavos de final de ida de la UEFA Champions League. Le dieron una baja calificación, y al técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata no le gustó nada. En diálogo con Sebastián "Pollo" Vignolo, en ESPN F90, brindó su opinión y desató las risas de los periodistas del ciclo.

"Estoy como loco porque le pusieron tres puntos a Messi", exclamó Sebastián Vignolo en medio de carcajadas de sus compañeros. "Yo lo vi hoy. Pero de a ratos fue uno de los mejores partidos que jugó en el PSG, para mí", respondió Gorosito. Y agregó: "Después del penal fue, agarró, metió un par de paredes, un cambio de ritmo dos o tres veces por el sector derecho y le faltaba el último que la rebote. Pero, ellos saben de perfume, no de fútbol".