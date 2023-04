Dibu Martínez reveló el diálogo secreto que tuvo con Dybala en la final del Mundial: "Sabemos"

Emiliano "Dibu" Martínez habló del diálogo secreto que tuvo con Paulo Dybala durante la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia y sorprendió a todos.

Emiliano Martínez reveló detalles del diálogo secreto que tuvo con Paulo Dybala durante la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia. El arquero se lució en el arco de la Selección durante el torneo habló de lo que significó aquel encuentro y la tanda de penales que fue determinante para que los de Lionel Scaloni levanten la tercera Copa del Mundo. El "Dibu" recordó el protagonismo que tuvo la "Joya" en un momento decisivo del partido y contó todo lo sucedido.

Si algo demostró el portero del Aston Villa es la inteligencia a la hora de atajar en las definiciones desde los doce pasos y también aconsejar a sus compañeros a la hora de patear. De hecho, el joven cordobés que se desempeña en la Roma de Italia fue el segundo en ejecutar su remate ante los galos luego de Lionel Messi y tuvo la responsabilidad de convertir después de que Kingsley Coman erre el suyo. Antes de ello, Martínez habló con él y lo que charlaron tuvo efecto.

"Cuando yo atajara el primer penal, el siguiente tenían que patearlo al medio. Ahí tienen que ver los años de terapia que hice. Nosotros, los arqueros, sabemos que después de que el otro arquero ataje vos tenés que atajar y no queremos quedar como tontos en el medio del arco, menos en la final del mundo, y nos vamos a tirar", aseguró "Dibu" en una entrevista de la que también participó Oriana Sabatini, pareja del propio Dybala. Por supuesto, la "Joya" no dudó a la hora de direccionar su tiro al centro del arco y darle una ventaja a la "Albiceleste" que serviría para los penales posteriores.

Por otro lado, el arquero argentino que fue héroe tanto en las semis de la Copa América 2021 como en los cuartos y en la final del Mundial, habló de su particular manera de moverse antes de que un rival patee: "Genero una distracción y no pueden centrarse específicamente a dónde van a patear. Ahí entra el nerviosismo y la ansiedad. Si no lo hiciera, seguramente me convertirían".

Griezmann ventiló la crisis que vivió en la final vs. Argentina en el Mundial

El atacante del Atlético de Madrid del "Cholo" Simeone recordó la gran superioridad albiceleste a lo largo de casi todo el cotejo y admitió: “La derrota contra Argentina me hizo daño. Sobre todo la primera parte, porque jugué muy mal". Acerca de su sorpresivo bajo nivel, rememoró: "No me encontraba, no sabía qué hacer o qué necesitaba de mí el equipo... estuve muy perdido".

Por si ello fuese poco, el ex-Barcelona lamentó cuando el entrenador Didier Deschamps decidió quitarlo del campo a los 26 minutos del complemento: "Luego del descanso entré más en juego, pero me sacó el mister". En la misma línea, Antoine insistió en que "al final hace daño porque hubiese sido algo increíble. Era una oportunidad única". Y agregó que "por cómo se dio el partido, la remontada fue mágica. Pero el final, triste”.