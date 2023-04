Griezmann ventiló la crisis que vivió en la final vs. Argentina en el Mundial: "Perdido"

Antoine Griezmann reveló su peor crisis en pleno partido con Francia frente a la Selección Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022. Además, admitió que quedó desconcertado en el partido.

Antoine Griezmann recordó su sufrimiento en plena final del Mundial de Qatar 2022, cuatro meses después de aquel partidazo entre la Selección Argentina y Francia. El delantero de 32 años, uno de los referentes de su equipo, no tuvo una buena noche en el Estadio Lusail de Doha y salió reemplazado a los 71 minutos por Kingsley Coman.

En la entrevista con el medio de comunicación DAZN, el atacante de Atlético de Madrid se sinceró a tal punto que reconoció que estaba "muy perdido" en la cancha en un momento del encuentro. También aseveró que la derrota 4-2 en los penales tras el 3-3 en los 120 minutos le "hizo daño", más allá de que había sido campeón del mundo en 2018, en Rusia.

La crisis de Griezmann en la final Argentina vs. Francia: "Jugué muy mal"

El atacante recordó la gran superioridad albiceleste a lo largo de casi todo el cotejo y admitió: “La derrota contra Argentina me hizo daño. Sobre todo la primera parte, porque jugué muy mal". Acerca de su sorpresivo bajo nivel, rememoró: "No me encontraba, no sabía qué hacer o qué necesitaba de mí el equipo... estuve muy perdido".

Por si ello fuese poco, el ex-Barcelona lamentó cuando el entrenador Didier Deschamps decidió quitarlo del campo a los 26 minutos del complemento: "Luego del descanso entré más en juego, pero me sacó el mister". En la misma línea, Antoine insistió en que "al final hace daño porque hubiese sido algo increíble. Era una oportunidad única". Y agregó que "por cómo se dio el partido, la remontada fue mágica. Pero el final, triste”.

Griezmann mira la medalla del subcampeón, con Mbappé y Kolo Muani a su lado.

Por último, Griezmann hizo referencia a la gran tapada mano a mano de Emiliano "Dibu" Martínez a Randal Kolo Muani sobre el cierre de la prórroga. Dicha acción podría haber significado la tercera estrella para Francia y la segunda en lo personal. Al respecto, reconoció que el recuerdo de esa situación "aparece en algunas noches cuando te vas a dormir".

El delantero galo es dirigido por Diego "Cholo" Simeone en Atlético de Madrid, donde tiene como compañeros a tres rivales en la final del Mundial: Rodrigo De Paul, Ángel Correa (no ingresó) y Nahuel Molina. No obstante, aclaró que ellos no le dijeron "nada" en España sobre aquel partido.