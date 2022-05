Dibu Martínez desmintió a Mariano Closs sobre una posible lesión de cara al Mundial de Qatar 2022

Emiliano "Dibu" Martínez desmintió los rumores sobre su lesión y cargó contra Mariano Closs en la conferencia de prensa de la Selección Argentina.

Emiliano Martínez desmintió los rumores que instaló Mariano Closs sobre una posible lesión que le impida estar en el Mundial de Qatar 2022. El arquero de la Selección Argentina habló en conferencia de prensa en la previa de la Finalissima que disputarán el elenco nacional e Italia este miércoles 1 de junio en Wembley desde las 15:45 (hora argentina).

"Hay un jugador que no sé si está comprometido en su presente en relación a la Copa del Mundo. Son todos importantes en la Selección Argentina, pero este es muy importante. No lo ven practicar bien. Si no se opera no sé como llega. Por el tipo de lesión que puede tener tal vez no se desempeña cómoda y libremente. Si es por él se operaría después del Mundial. Me estoy muriendo por decir quién es", lanzó el mencionado periodista en ESPN F12 sin dar nombres, pero haciendo referencia al arquero que viene de recuperarse de una inflamación en un nervio de su rodilla.

Ante estos dichos de Mariano Closs, Emiliano Martínez sostuvo: "La verdad estoy muy bien. Escuchaba decir que capaz me pierdo el Mundial o estoy tres meses afuera. Estoy bien, sólo me perdí un partido para estar bien para mañana. Nada más".

Y agregó: "La verdad que hoy mi familia está en Inglaterra viendo como la gente está cantando y alentándonos desde el centro de Londres y es algo muy lindo. Ganar en el Maracaná siempre dijimos que fue único, no va a haber otra final como esa. Pero después si querés jugar otra final, todo argentino quiere jugar en Inglaterra y salir campeón ahí. Nosotros tenemos algo adentro, lo queremos sacar mañana y no veo la hora de que llegue el partido".

La opinión del "Dibu" sobre el partido en Inglaterra contra Italia

"Me acuerdo la primera vez que vine a Inglaterra con mi papá a los 17 años a ver un partido del Arsenal por la Carling Cup en esta cancha llena y me pareció un sueño jugar acá. Gané un par de títulos con el Arsenal pero estando en el banco cuando era más joven y me tocó jugar sin público. Mismo habiendo jugado con tanto público con el Arsenal o con otro equipo, jugar acá con la Selección va a ser algo único y esperemos que sea para el recuerdo", contó Martínez.

"Sabemos que son muy tácticos, trabajan mucho el área defensiva. Son compactos, les gusta salir de contra, tienen jugadores muy rápidos arriba, les gusta enganchar y cambiar de banda muy rápido, le pegan muy bien a la pelota, son fuertes en el juego aéreo, lo trabajan mucho a la hora de atacar o defender así que es algo que tenemos que tener cuidado", sostuvo el arquero de la Selección Argentina sobre Italia.