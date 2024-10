Desde Inglaterra, Dibu Martínez habló de política argentina y aseguró que ahora se "van cambiando cosas para mejorar"

Emiliano Dibu Martínez señaló que Argentina, como país, está mejorando tras varios años de hacerse mal las cosas.

Días después de haber recibido el premio al mejor arquero del mundo en la gala del Balón de Oro, Emiliano "Dibu" Martínez habló de varios temas de su actualidad, pero también se hizo un espacio para dejar clara su postura sobre el país. El marplatense, desde Inglaterra, aseguró que con el Gobierno de Javier Milei en Argentina "van cambiando cosas para mejorar".

En una entrevista con DSports, este jueves "Dibu" Martínez analizó la situación de nuestro país y fue contundente al respecto. "¿Cómo veo a Argentina? La veo bien. Tengo familia que siempre viene para acá (Inglaterra) y te cuenta. Argentina es Argentina. Siempre la vas a amar. Yo siempre que voy, aunque poco, disfruto", comenzó diciendo. Luego, pese a la difícil situación económica en la que se encuentra Argentina y con preocupantes indicadores sociales, como la pobreza, el jugador de la Selección Argentina agregó: "Por años estuvo muy mal y ahora van cambiando cosas para que se pueda mejorar. Esperanzas siempre hay".

Si bien hasta el momento nunca había manifestado públicamente su pensamiento político, es reconocida su relación con el intendente del partido de General Pueyrredón (PRO), Guillermo Montenegro, quien fuera ministro de Seguridad de CABA durante la última gestión de Mauricio Macri allí como jefe porteño (2011-2015).

Su retiro del fútbol

Por otro lado, el futbolista de Aston Villa dio detalles de hasta cuándo le gustaría seguir jugando de forma profesional: "Hasta que me dé el cuerpo. La vida es muy larga después. Renové por cuatro años más (en Aston Villa), así que estaré hasta los 35 o 36. Voy año a año, sé que mi cuerpo me va a dar hasta los 41 o 42 tranquilamente. Con lo que vengo haciendo físicamente, los estiramientos y eso. La vida de los futbolistas se alarga hoy en día. Y, por cómo trabajo yo, me va a dar. Cuando la cabeza me explote, ya no tendré arreglo”.

En el mismo sentido, Emiliano ilusionó a la mitad de Avellaneda con respecto a regresar a Argentina alguna vez: "Si no es en Independiente, no jugaría en ningún otro lado. Yo no jugué en Primera, me fui en la academia. ¿Una espinita? Puede ser. Pero me hubiera quedado una espinita si no jugaba en la Selección. Jugando en la Selección siento que represento a Independiente también”.

El presente de la Selección Argentina

"Dibu" también se refirió a lo que siente con la "Albiceleste", luego de haberse perdido la última doble fecha FIFA por suspensión: "En la Selección es como si fuéramos a la escuela, cuando te vas de egresados. Ahora en 10 días estoy en la Selección y sonrío porque voy con mis compañeros, así me siento cada vez que voy. Me gusta, me encanta y por eso nos va como nos va”.

"No soy un jugador, no puedo driblear a nadie. Yo controlo y paso nomás, sé el rol que tengo. Comparar a jugadores de esa magnitud (por Messi) es imposible. Soy importante a la hora de hacer grupo y ayudar a los chicos. Me pongo en ese rol. Muchos chicos te idolatran por la Selección, pero no va más allá de eso. Me motiva ir a la Selección por los chicos y la gente en la cancha, que te pide que bailes”, explicó sobre su rol en el plantel.

Para finalizar, el exjugador de Arsenal dejó un mensaje para los hinchas con respecto a lo que se viene en el seleccionado: "Que la gente nos siga alentando que tenemos la Finalissima por jugar, el mundial en dos años y queremos ser la mejor Selección de la historia. Queremois seguir creciendo y hay que seguir generando cosas para lograr eso. No estamos satisfechos, nos queda mucho por lograr".