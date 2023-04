Denunciaron que la expareja del Negro Cáceres "lo tiene secuestrado y lo golpea"

La denuncia la hizo su propia hija y es contra la -ahora- expareja del exfutbolista de Argentinos Juniors y la Selección Argentina.

Uno de los jugadores más queridos del fútbol argentino es Fernando "el Negro" Cáceres y, ahora, el exfutbolista quedó envuelto en una situación judicial, ya que su hija denuncio en la Justicia que su papá "está secuestrado en su propia casa por la ex pareja". En este sentido, la hija del exfutbolista de Argentinos Juniors remarcó que la mujer "lo golpea y hasta lo amenazó de muerte".

Fernanda Cáceres radicó la denuncia ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 12 del Departamento Judicial La Matanza por "violencia familiar" e "intento de homicidio" contra Cynthia Romina Mussa, según consta en sede judicial. La noticia fue publicada por la Agencia Noticias Argentinas y, en charla con ese medio, indicó: "Ella lo deja solo, cuando él no puede estar así debido a que se moviliza en silla de ruedas. Le da Clonazepam de más para que se duerma, algo que le hace muy mal a mi papá y por lo que estuvo internado algunas veces".

En este punto, la mujer indicó que teme por la vida de su papá y añadió: "Él recién ahora puede comunicarse conmigo y me pide ayuda, porque ella no lo deja hablarme. Esta mujer no se quiere ir del departamento de mi papá". Con respecto a esto, hace referencia al departamento de Ramos Mejía que, supuestamente, hace más de siete meses que están separados. "Mi papá está solo con ella y temo por su vida. Por eso cuando no esté ella voy a ir a ayudarlo y tendré que romper la cerradura", aseguró.

Por otro lado, denunció que la expareja de Cáceres "se maneja con un abogado y le hicieron firmar un poder para vender propiedades suyas", por lo que va a "ir Colegio de Abogados para denunciarlo, porque, además, no le quiere devolver escrituras" al ex jugador.