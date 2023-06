¿De qué equipo es hincha Alejandro Garnacho?: "Equipo grande"

Te contamos el equipo por el cuál hincharía el jugador del Manchester United y la Selección Argentina.

Alejandro Garnacho es uno de los futbolistas con más futuro en la actualidad. Con apenas 18 años, ya se destaca regularmente en el Manchester United y debutó oficialmente con la selección argentina en la doble fecha FIFA de junio, teniendo minutos contra Australia e Indonesia.

No muchos conocen la historia de este prometedor extremo, que nació en Madrid pero dado que su madre es argentina eligió jugar con la albiceleste. Entre las preguntas que se hacen los fanáticos del fútbol, una importante es sobre el club por el cuál hincha Alejandro. En este artículo te contamos todo sobre esto y otros detalles de su vida.

¿De qué club es hincha Alejandro Garnacho?

Hasta el momento, no se ha revelado públicamente a qué club Alejandro Garnacho apoya. No obstante, ha dado algunas pistas que han generado especulación. El jueves 23 de febrero, después de que su equipo venciera al Barcelona y lo eliminara de la Europa League, publicó un mensaje "polémico" que levantó sospechas sobre su lealtad hacia un club en particular.

Poco tiempo después del partido, el delantero compartió en sus redes sociales una foto de sí mismo con el siguiente comentario: "El equipo grande avanza a la siguiente ronda". Esto se interpretó como una burla dirigida al Barcelona.

Aunque nunca ha hecho declaraciones al respecto, se sospecha que Alejandro Garnacho es hincha del Real Madrid. El "Bichito" nació en la capital española y, a pesar de haber tenido un breve paso por el Atlético de Madrid, se cree que tiene simpatía por el equipo Merengue. Esto también explicaría su fervor por Cristiano Ronaldo, del cual adopta el apodo que muchos le han atribuido debido a su estilo de juego.

¿Por qué Garnacho juega para Argentina?

Garnacho hizo su debut albiceleste en la doble fecha ante Australia e Indonesia

Alejandro Garnacho nació en Madrid el 1 de julio de 2004. Desde chico, su afición por el fútbol lo llevó a profesionalizarse y hacer las divisiones inferiores primero en el Getafe y luego en el Atlético de Madrid, incluso jugando varios partidos con las selecciones juveniles españolas. Luego, el Manchester United se interesó por el prometedor jóven y lo fichó en septiembre de 2020.

De padre español y madre argentina, el jugador puede optar para jugar por las dos selecciones. "Toda la familia de mi mamá es de Argentina, siempre vivieron allá. Y la familia de papá de España. Por circunstancias de la vida vino la familia de mi mamá a España. Y estoy muy cercano con la familia de mi mamá, siempre apoyamos a la Selección desde chiquito", dijo en una entrevista

Sin embargo, según sus palabras, apenas se dio la posibilidad de jugar con la albiceleste, no lo dudó: "Yo no dudé nada porque me siento argentino, soy argentino. Apostaron por mí yo lo tenía claro. Es una selección muy grande, una oportunidad muy buena y toda mi familia está muy contenta y me apoyó del minuto uno. No me hace falta jugar tres partidos. Estoy acá, no debuto en esta gira y no importa, yo ya sé que quiero estar con Argentina y ya se dará".

En marzo de 2022, el jugador fue convocado por Lionel Scaloni para formar parte de la selección argentina en los partidos de clasificación para el Mundial de 2022 contra Venezuela y Ecuador. Sin embargo, a último momento, fue reemplazado por Lucas Boyé.

En el año 2023, tuvo otra convocatoria para los partidos amistosos contra Panamá y Curazao, pero una lesión sufrida durante un partido de la Premier League lo dejó fuera de los encuentros. Posteriormente, fue convocado nuevamente para los amistosos de junio en Asia, donde finalmente hizo su debut oficial con la selección argentina en los partidos contra Australia y la selección local de Indonesia.