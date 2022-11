Quién es Daniele Orsato, el árbitro de Argentina vs México en el Mundial de Qatar 2022

El árbitro italiano que dirigirá el partido clave entre el equipo de Lionel Scaloni y lo mexicanos tiene un pasado en otro oficio y un rol determinante en los Derechos Humanos.

Mundial de Qatar 2022: Daniele Orsato, el árbitro que dirigirá Argentina vs México, y una historia de vida particular.

Mundial de Qatar 2022: Daniele Orsato, el árbitro que dirigirá Argentina vs México, y una historia de vida particular.

Las historias de vida de los protagonistas del fútbol toman más relevancia en época mundialista, y la del árbitro italiano Daniele Orsato se hizo conocida en la previa de dirigir el duelo crucial entre la Selección Argentina y México el sábado desde las 16 horas. De ser un apasionado electricista, luchar por el racismo a dar el pitazo inicial del Mundial de Qatar 2022.

Daniele Orsato, el electricista que dirigirá Argentina vs México en el Mundial de Qatar 2022

Orsato es un reconocido juez en la Serie A, donde lleva más de 15 años dirigiendo en primer nivel. Sin embargo, el hombre nacido un 23 de noviembre de 1975 en Vicenza tuvo un pasado en otro oficio antes de acomodar su vida económica con el fútbol profesional. Es que antes de hacer su debut como juez se dedicó a una de sus pasiones que conoció de pequeño. “Cuando era niño tenía curiosidad por saber por qué se encendía la luz y mi meta era convertirme en electricista. Estudié en el centro de formación profesional de Trissino y luego encontré un trabajo”, comentó. Y luego continuó en una nota brinda al medio La Gazzeta dello Sport: “El primer día que me puse el overol azul y sostuve mi caja de herramientas en la mano, salí de la casa y esperé en el camino a que mis compañeros me recogieran. En ese camino, mientras esperaba, pensé que había logrado mi sueño”.

A pesar de haberse sorprendido con sus facilidades para el manejo de las herramientas y la electricidad, aquel le despertó otro deseo, casi sin esperarlo. Uno de sus compañeros de trabajo le propuso que se anotara en un curso de árbitro de fútbol y las expectativas fueron más grandes de las esperadas y comenzó su carrera en el arbitraje en la Serie C en 1993. Fue tan bueno su rendimiento en el césped que tuvo el privilegio de dirigir la final de la Champions League 2020 en Lisboa, en la que Bayern Múnich derrotó por 1-0 ante PSG en 2020. "Estaba entrenando en Recoaro cuando recibí una videollamada de Rossetti, el designador de la UEFA. Me hizo una pregunta, ¿estás listo para jugar otro partido? Pensé. 'En ese momento el único partido por jugar era la final de copa entre Paris Saint-Germain y Bayern Munich! Llegué a casa, me senté en la cama y lloré. Cuando mis hijos me vieron con lágrimas en los ojos, supieron de inmediato que me habían asignado la final y nos abrazamos", comentó sobre dicho encuentro.

Daniele Orsato y su lucha por el racismo

Además de su fasceta profesional en el arbitraje y su pasión por la electricidad, Orsato lleva un lucha particular y destacable: cumple un rol activo en la lucha por el racismo fuera del campo de juego. Tan prepondarente es su papel en la causa que, en varias oportunidades, debió detener partidos de la Serie A de Italia por cánticos discriminatorios provenientes desde las tribunas. Incluso, entre los hechos más destacados que lo tocó vivir, exigió que se leyera un comunicado sobre su trabajo realizado en el racismo en la previa de Atalanta ante Fiorentina.

Perfil arbitral de Daniele Orsato

En cuanto a lo meramente futbolístico, Orsato es un árbitro sobrio, que tiene un contacto respetuoso y cordial con los futbolistas. SI huebiera que compararlo con algún juez de Argentina, sería emparentado con la escuela de Horacio Elizondo, lo contrario a la rigurosidad extrema de Javier Castrili, aunque él mismo se define determinate. "“En el campo soy serio y hasta brusco, en el día a día soy diferente, mucho más tranquilo y alegre. Es el papel que interpreto durante 90 minutos lo que me hace estricto y, a veces, incluso duro”, sostuvo. En 2020 fue nombrado mejor árbitro del año calendario 2020 por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol.