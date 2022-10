Daniel "Rana" Valencia, un histórico del 78 que no tocó la Copa y sueña con Messi campeón en Qatar

Daniel "Rana" Valencia, campeón del mundo en Argentina 1978 y emblema de la Selección, dialogó con El Destape acerca de aquel histórico torneo disputado en nuestro país, su presente y cómo ve a la "Albiceleste" de Lionel Messi para el Mundial de Qatar 2022.

A pocos meses del comienzo del Mundial de Qatar 2022, la ilusión por un nuevo título de la Selección Argentina crece. A lo largo de la historia hubo varios campeones del mundo. Uno de los que quedó en la historia grande del fútbol argentino es Daniel "Rana" Valencia, que se consagró con la Selección en 1978 y que, después de ser uno de los mejores jugadores de ese torneo, llegó a tener su merecida medalla. Sin embargo, tiene un detalle particular: no tocó la Copa del Mundo.

Con elogios para César Luis Menotti, técnico de la "Albiceleste" en aquel año, Valencia contó cómo fue la etapa anterior a ser campeones, lo sucedido en España 1982 con Diego Armando Maradona en el plantel. En charla con El Destape, el crack lanzó un guiño para Lionel Scaloni de cara al certamen que comenzará en noviembre y las palabras hacia Lionel Messi, quien llevará la bandera de la "Scaloneta" como el mejor jugador del mundo.

Como todo, el paso del "Rana" por la Selección y el camino para la consagración en el Mundial de 1978 tiene su recorrido. Por este motivo, el exfutbolista de 66 años habló del paso a paso para alcanzar la gloria: "Fueron cuatro años. Empezó con la Selección del interior, nos reunimos en Salta, con gente de Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario y Tucumán. Ganamos el torneo de Toulon, que en ese equipo jugaban el "Oso" Ricardo Ferrero, José Van Tuyne, José Luis Pavoni, Daniel Passarella, Alberto Tarantini, Marcelo Trobbiani, el "Tolo" Gallego, Jorge Valdano, Jorge Salas y Jorge Forgués. Esos fueron años maravillosos en los que viví todo el proceso con éxito. Podía salir mal como salir bien". La base fue fundamental para todo lo que vino después y Valencia lo dejó en claro. De hecho, una de las cláusulas para que todo se mantenga fue que ningún integrante del plantel podía irse del club en el que estaba.

"Quedamos varios de esos para la Selección Mayor, así que cuando llegó el Mundial 1978 teníamos mucha experiencia porque habíamos jugado con muchas selecciones de otros países. Cuando arrancó el año nos concentramos como cuatro o cinco meses. Lo vivimos encerrados, conociéndonos, trabajando para que podamos entender lo que el técnico quería. Creo que es una ventaja que tuvo César (Menotti) sobre todos. Yo digo que no son entrenadores, los técnicos son seleccionadores porque no tienen el tiempo suficiente para trabajar y nosotros sí lo tuvimos", sostuvo el emblema de Talleres de Córdoba y la "Albiceleste".

Sobre aquel certamen en el que Argentina venció a Países Bajos en la final, el "Rana" contó: "Estábamos muy ansiosos después de haber organizado ladrillo por ladrillo esa enorme casa que teníamos que inaugurar y que estaba preparada una fiesta muy linda. No toqué la Copa del mundo, me fui a mi casa. No fui a festejar nada. Quería irme a mi casa a festejar con mi familia, con mis amigos. César no entendía nada, me dijo '¿Usted está loco?'. Me abracé con mi mamá, para mí lo fundamental era estar con los afectos".

El Mundial de España 1982 con Diego Armando Maradona en el plantel

Daniel Valencia no sólo habló del logro obtenido en Argentina 1978 de la mano de César Luis Menotti, sino que también hizo referencia a lo sucedido cuatro años después con el "Pelusa" como compañero: "Tuvimos a Kempes en el 78 y en el 82 no lo tuvimos al Diego en su plenitud. No como en el 86 que fue el más grande del mundo. Hay muchas cosas que tienen que ver con el rendimiento de un equipo, de una selección, de cómo está el futbolista. No tuvimos los jugadores para brillar como lo hicimos en el 78". Cabe destacar, que el propio Diego lo calificó como el mejor 10 por sobre Norberto Alonso y Ricardo Villa en la Copa del Mundo disputada en nuestro país.

Daniel "Rana" Valencia junto a Diego Armando Maradona

La visión del "Rana" Valencia de cara al Mundial de Qatar 2022: sus elogios a Scaloni y a Messi

Desde su lugar de exfutbolista, el exvolante jujeño que marcó 14 goles en 50 partidos con la "Albiceleste" se refirió al trabajo de Lionel Scaloni en la Selección Argentina y lo fundamental que es para el equipo: "Creo que no es Scaloni solo, tiene un grupo espectacular con chicos jóvenes y responsables como Pablito Aimar que me encanta, (Walter) Samuel, (Roberto) Ayala y (Diego) Placente. Un equipo joven que está muy metido y se han rodeado de gente fresca y eso también se transmite en la cancha".

Sobre Lionel Messi y su desempeño en el verde césped, sostuvo: "Le sacan toda la responsabilidad. Así como lo tuvimos a Mario (Kempes), que ellos lo aprovechen a Lionel y le demos esa satisfacción a todos, porque él no nos debe a nosotros, él es el número uno del mundo. Como argentino quiero que Messi y la Selección Argentina griten campeón, para que haya una estrellita más en su camiseta".

Su opinión del fútbol actual y el VAR

Cambiaron los tiempos con respecto a cuando era futbolista y el "Rana" lo sabe bien. Con una visión diferente a la del fútbol de aquellos tiempos y una contundente opinión, el exjugador lanzó: "No se ven buenos partidos, todo pasa por el trabajo físico y han desaparecido los número 10. Yo los extraño tanto. Lo han cambiado, sacado y son esas cosas que pasan en el fútbol, es una opinión muy personal. Y el VAR me desagrada totalmente. Ver a los jugadores que quieren festejar y empiezan a mirar para todos lados, es como que se tildan, como que quedan ahí. Después eso es alegría o tristeza, le han quitado la raíz y la alegría del fútbol, esa duda de saber si fue o no gol. A mí no me gusta para nada porque ha parado el fútbol y las emociones. Cada vez se hace más negocio, hasta a veces si tenés las uñas largas es offside. El fútbol es otra cosa, ha cambiado tanto que me cuesta entender que está pasando".

El presente de Talleres de Córdoba y su sueño

Daniel Valencia remarcó lo que significa Talleres de Córdoba en su vida y también lo que fue para él vestir sus colores entre 1975 y 1985: "Creo que lo del presidente de Talleres ha sido maravilloso por el presente que tiene. Con el predio que tiene el club parece Europa. Después, futbolísticamente hemos estado en el final de una Liga, peleamos en la Libertadores. Lo más importante ahora es formar un equipo, no tener tantos nombres. Aunque un equipo necesita tener tres o cuatro nombres de jerarquía internacional, no de cabotaje. A nosotros nos haría falta un escaloncito más, porque estamos peleando y cerquita. Espero no irme de este mundo sin ver a mi Talleres campeón".

Daniel "Rana" Valencia con la camiseta de Talleres de Córdoba

El reconocimiento que tienen los campeones del mundo por parte de la AFA y su amistad con Passarella

Si bien fue campeón del mundo, siente que no recibió por parte de la AFA lo que realmente merecía: "No tuvimos un reconocimiento como queríamos. Tengo esa medallita que sólo la tienen 500 personas más o menos en el planeta por salir campeón. Los reconocimientos nunca me importaron, pero obviamente que tendríamos que haber sido más reconocidos. No me afecta en nada, pero se han ido jugadores importantes, no teníamos obra social y ahora la tenemos. Creo que se están dando cuenta y espero que no sea muy tarde. Con la llegada de Tapia estamos logrando cosas que tienen que ver con lo económico".

Uno de sus compañeros fue Daniel Alberto Passarella, quien hace poco tiempo fue víctima de una fake news sobre su salud. Sobre esto, Valencia también habló: "Con Daniel hablo por teléfono, no todos los días pero sí cosas puntuales. Cuando empezó todo esto hablé con él y estaba bien, no era tan dramático como lo que comentaban".

La carrera de Daniel "Rana" Valencia desde su debut en Primera

El campeón del mundo en Argentina 1978 debutó cinco años antes de aquel histórico hecho para la "Albiceleste". Su presentación fue en Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en su provincia natal, y dos años después arribó a Talleres. Tras 10 años y un título conseguido (Copa Hermandad 1977), siguió su carrera en Liga de Quito. Allí estuvo un año y regresó a la "T" por cuatro temporadas más. Entre el 90 y el 93 vistió las camisetas del Jorge Wilstermann y el San José de Bolivia poniéndole un punto final a su recorrido.