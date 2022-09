Cuántos años tiene el Cuti Romero, defensor de la Selección Argentina de cara al Mundial

Cristian "Cuti" Romero es uno de los jugadores más importantes de la Selección Argentina de cara al Mundial de Qatar 2022. Enterate cuántos años tiene el zaguero de la "Albiceleste".

Cristian Romero se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la Selección Argentina durante la era de Lionel Scaloni. El zaguero que se desempeña en el Tottenham de la Premier League de Inglaterra se afianzó en el puesto de cara al Mundial de Qatar 2022 y tiene varios años de carrera por delante para demostrar su potencial. En esta nota te contamos cuántos años tiene el defensor cordobés que es clave en la "Albiceleste".

Oriundo de la Docta, el "Cuti" se identifica como fanático de una de las instituciones más importantes de la región. Si bien tuvo un breve paso por Talleres y antes por San Lorenzo de barrio Las Flores, Romero llegó a Belgrano a los 13 y nunca más se despegó de ese amor. En 2016 debutó en la Primera del "Pirata" cordobés, no estuvo mucho tiempo, tampoco la pasó bien y hasta estuvo cerca de dejar el fútbol. Pasó el tiempo, el central dejó atrás esa historia y tiene mucho más para dar.

Cristian "Cuti" Romero nació el 27 de abril de 1998, por lo que tiene 24 años. A lo largo de su recorrido pasó por el "Pirata", el Genoa y el Atalanta de Italia y actualmente juega en el Tottenham. Desde su presentación en el primer equipo del elenco de La Docta, Cristian Romero disputó un total de 19 partidos en dos temporadas.

Cabe destacar, que en el momento de su posible transferencia de Belgrano al conjunto italiano, un dirigente de la institución de la "Docta" puso en duda sus capacidades futbolísticas con una frase que lo marcó para siempre. Sin embargo el jugador, convencido de lo que quería, tomó la decisión de igualmente jugar en la Serie A. Claro que, todo lo que vino después fue más que positivo por los logros conseguidos y su gran nivel de la mano de Scaloni en la Selección Argentina.

El calvario que vivió Cuti Romero cuando jugaba en Belgrano

"Son cosas que cuando me hago un segundo para pensar o cuando me encierro en casa digo 'lo que he logrado' y hasta a mí mismo se me cae una lágrima. Quería abandonar el fútbol y que ahora se me esté dando todo esto es algo que jamás hubiera pensado pero gracias a las personas que me dieron la fuerza para seguir trato de disfrutar lo que vivo, del club al que he llegado y de los compañeros que tengo en la Selección", contó Romero en una entrevista con Sebastián "Pollo" Vignolo en ESPN.

Y agregó: "Que los propios dirigentes del club me tiren tanta mierda fue fuerte. Cuando vino el Genoa para comprarme, un dirigente me dijo 'mirá que a los tres meses vas a volver a buscar trabajo acá'. Cuando me fui y firmé me quedaron esas palabras porque me pasó en el club en el que soñaba llegar a jugar".