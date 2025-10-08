Cuándo juega Selección Argentina contra México por los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile

Argentina clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub 20: cuándo jugará.

La Selección Argentina derrotó con autoridad a Nigeria por 4 a 0 y se clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile. Con goles de Alejo Sarco, Mateo Silvetti y Maher Carrizo por duplicado, el combinado que dirige técnicamente Diego Placente se metió entre los ocho mejores del certamen por primera vez desde la edición de 2011 disputada en Colombia y se ilusiona con obtener el título en el país trasandino. Ahora, su rival en la próxima instancia será México.

La 'Albiceleste' cerró una impecable actuación en fase de grupos con el triunfo por la mínima frente a Italia, después de superar por 3 a 1 y 4 a 1 a Cuba y Australia respectivamente. Ya consumada la goleada ante el cuadro africano, le tocará enfrentar al seleccionado norteamericano, que pasó segundo en el Grupo C por detrás de Marruecos y dejó en el camino al anfitrión Chile este martes tras imponerse con autoridad con un marcador de 4 a 1.

Cuándo juega Argentina contra México por los cuartos de final del Mundial Sub 20

El partido entre Argentina y México por los cuartos de final del Mundial Sub-20 se jugará este sábado 11 de octubre de 2025, a partir de las 20 horas de Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile. El encuentro será transmitido en vivo por DSports y Telefe para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de DGO, Mi Telefe, Cablevisión Flow y Telecentro Play. La organización aún no definió quién será el árbitro encargado de impartir justicia.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 de Chile

Argentina 3-1 Cuba | Primera fecha | Grupo D.

3-1 Cuba | Primera fecha | Grupo D. Argentina 4-1 Australia | Segunda fecha | Grupo D.

4-1 Australia | Segunda fecha | Grupo D. Argentina 1-0 Italia | Tercera fecha | Grupo D.

1-0 Italia | Tercera fecha | Grupo D. Argentina 3-1 Nigeria | Octavos de final.

Video | El gol de Alejo Sarco al minuto de juego para Argentina en el Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 se puso rápidamente en ventaja en el duelo ante Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile: en apenas un minuto de juego, Alejo Sarco abrió el marcador a favor de los dirigidos por Diego Placente. El delantero del Bayer Leverkusen aprovechó una asistencia de Dylan Gorosito tras un rebote de un remate de Ian Subiabre, y con el arco casi vacío empujó la pelota.

Minutos después, Maher Carrizo estiró la ventaja con un gran tiro libre: tras una fuerte infracción sobre Valentino Acuña, el extremo de Vélez Sarsfield engañó al arquero nigeriano y puso el balón junto a su palo para el 2 a 0. La 'Albiceleste' se ilusiona con meterse en los cuartos de final del certamen después de haber clasificado como puntero invicto en su grupo.