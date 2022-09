Cuál es la edad de Ángel Di María, el autor de goles inolvidables con la Selección Argentina

Ángel Di María es un jugador fundamental en la Selección Argentina de cara al Mundial de Qatar 2022. Enterate cuántos años tiene el volante rosarino que le dio más de una alegría a la "Albiceleste" y marcó el tanto inolvidable contra Brasil en el Maracaná.

Ángel Di María es uno de los futbolistas fundamentales de la Selección Argentina desde hace varios años. El mediocampista que se desempeña en la Juventus del Calcio Italiano es una pieza fija para lo que será la participación de la "Albiceleste" en el Mundial de Qatar 2022 y, con el paso de los años, brindó dio varias alegrías con la camiseta del combinado nacional . En esta nota te contamos cuántos años tiene el volante rosarino de la famosa "Scaloneta".

Oriundo de Rosario, el "Fideo" se identifica como fanático de una de las instituciones más importantes de la región. Di María mostró sus dotes de crack en El Torito, club cercano a su casa en donde con sólo seis años ya salió campeón marcando dos goles en un partido clave ante Rosario Central. En total convirtió 64, pero lo que sucedió esa tarde llamó la atención del histórico Ángel Tulio Zof, quien poco tiempo después lo llevó al "Canalla". Tras realizar varios años en las inferiores llegó su presentación en el primer equipo con solo 17 años en 2005.

Ángel Di María nació el 14 de febrero de 1988, por lo que tiene 34 años. A lo largo de su recorrido pasó por Central, el Benfica, el Real Madrid, el Manchester United, Paris Saint Germain y actualmente juega en la Juventus. Desde su presentación en el primer equipo del elenco de Rosario, "Fideo" disputó 39 partidos en dos temporadas, marcó 6 goles y brindó la misma cantidad de asistencias.

En total, Di María jugó más de 800 cotejos entre el Seleccionado y los clubes por los que pasó. Con 277 gritos, el atacante no deja de sorprender a su edad por el gran nivel que demuestra cada vez que sale al verde césped. Con la "Albiceleste", de hecho, consiguió no sólo la Copa América del 2021, sino que también ganó un Mundial Sub 20 (Canadá 2007), la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y la Finalissima en junio del 2022.

El gol de Ángel Di María contra Nigeria en la final de los Juegos Olímpicos Pekín 2008

Ángel Di María, de repartir carbón a pelearla en Primera y ser campeón con la Selección

El atacante del PSG creció en la zona de La Cerámica, en la mencionada ciudad santafesina. Hijo de Diana Carreño y Miguel Di María, "Fideo" tuvo esa modestia que aún conserva. Desde chico amó el fútbol, incluso cuando ayudaba a su padre, quien elaboraba carbón artesanal para repartirlo día a día bajo el sol y la lluvia, y darle de comer a su familia. El propio Angelito llenaba las bolsas que luego proveían junto a Don Miguel.

La pasión por el mencionado deporte fue, en parte, gracias a su papá, quien luego de una lesión no cumplió el sueño de debutar cuando tuvo la oportunidad en la Primera de River Plate. Su hijo siguió sus pasos pero en Rosario, y no precisamente por heredarlo. Desde pequeño sufría un cuadro de hiperactividad y el pediatra le recomendó a su madre que lo lleve a jugar al fútbol. Por suerte, los argentinos conocemos bien el resto de la historia.