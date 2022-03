La frase de "Coscu" sobre la hinchada de Boca en el partido de Argentina: "No le importó nada"

El streamer argentino contó la experiencia de cómo vivió el partido en la Bombonera en el partido entre Argentina y Venezuela.

Martín Pérez Di Salvo, popularmente conocido como "Coscu", es uno de los streamers más reconocidos en Argentina desde hace varios años por sus videos virales y porque tiene más de 3 millones de seguidores en Twitch e Instagram. Además de su pasión por los videojuegos y fomentar la industria del streaming, tiene fanatismo por el fútbol y, especialmente, por Lionel Messi. El argentino también tiene buena relación con varios integrantes del seleccionado argentino, y por esa razón la AFA, entidad madre del fútbol argentino, decidió invitarlo. Tras el partido contó su experiencia: "En algunas partes del partido se pusieron a cantar canciones de Boca, no les importó nada".

Conocida su amistad con el "10" rosarino, con el que se reunió a mediados del 2021 en Barcelona en una cena en la que también estuvieron los jugadores "Kun" Agüero, Jordi Alba, Sergio Busquets, Antonella Rocuzzo y el streamer español Ibai Llanos, cada vez que lo amerita habla sobre su devoción por el crack argentino y resalta siempre su humildad.

Junto a ellos estuvo al productor musical Bizarrap, al rapero Duki y al cantante Rusherking al partido en el que la selección venció por 3-0 a Venezuela, en La Bombonera, correspondiente a la anteúltima fecha de las Eliminatorias de Conmebol. En el primer stream en su canal de Twitch tras el partido, "Coscu" respondió algunas preguntas y, particularmente, cuando le preguntaron sobre qué le había parecido el estadio de Boca llamó la atención su comentario sobre la hinchada que se hizo presente en el partido: "En algunas partes del partido se pusieron a cantar canciones de Boca, no les importó nada, pero proponían como loco cantando. En algún momento cantaron canciones de Boca, no todo el tiempo. Yo los tenía a la derecha y se escuchaba. No les importaba nada a los 'pedas'".







También aprovechó para dar su opinión de La Bombonera, estadio al que asistió por primera vez, e hizo una comparación con la cancha de River, El Monumental, al que acudió en 2021 para ver a la selección frente a Bolivia, en el que resultado también fue victoria para el equipo de Lionel Scaloni: "¿Qué me pareció La Bombonera? Me pareció muy buena, muy piola. Igual el Monumental también me gustó. Pero La Bombonera tuvo magia", aclaró el influencer, y añadió sobre otro tema que es un mito en el ambiente del fútbol: "Lo de los parlantes que dicen, yo no escuché ningún parlante, la verdad. Les voy a ser sinceros. Y eso que soy de Racing. Yo escuché a La 12 y literalmente cantaron todo el partido. Piola, me cayeron bien".