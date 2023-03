Coco Basile estalló por la Selección Argentina: "Una cosa de locos"

El Coco Basile estalló por la venta de entradas de la Selección Argentina vs. Panamá para el amistoso en el estadio Monumental. "Es una cosa de locos", se quejó el bicampeón de América como DT.

Alfio "Coco" Basile explotó por la Selección Argentina, luego de la complicada venta de entradas online para el amistoso frente a Panamá. A través de la plataforma DeporTick, se expendieron oficialmente más de 63.000 boletos aunque hubo casi dos millones de usuarios registrados, por lo que la mayoría que se quedó afuera se llevó una gran desilusión.

Con 20.000 tickets de protocolo que no salieron a la venta para concurrir al partido en el estadio Monumental de River, el entrenador que fue bicampeón de América con "La Albiceleste" fue uno de los tantos que no presenciará el encuentro. El equipo dirigido por Lionel Scaloni celebrará con sus hinchas el Mundial de Qatar 2022 ganado en diciembre pasado y chocará con el conjunto centroamericano el jueves 23 de marzo de 2023 a las 20.30 horas. En tanto, el martes 28 recibirá a Curazao en el estadio Único Madre de Ciudades de Santago del Estero, con el horario a confirmar todavía.

El Coco Basile explotó por la Selección Argentina: "Es imposible"

El DT de 79 años se mostró apenado durante la entrevista con Radio Cooperativa (AM 770). El ex Racing y Boca, entre otros, manifestó que "es una cosa de locos, es imposible. La cantidad de tickets que se vendieron...". Al mismo tiempo, el único estratega que dirigió a Diego Maradona y Lionel Messi reveló: "Mi nieto me pidió que le consiguiera, y no pude conseguir ni siquiera para mí". Como técnico del conjunto nacional, el exdefensor obtuvo los títulos de la Copa América 1991 y 1993, la Copa Confederaciones 1992 y la Artemio Franchi 1993.

El Coco Basile quedó fuera de Argentina vs. Panamá y estalló.

La lista de la Selección Argentina para los amistosos ante Panamá y Curazao