Chiqui Tapia reveló su sueño con Lionel Scaloni: "Después del Mundial"

"El Chiqui" Tapia reveló los planes que tiene con Lionel Scaloni en la Selección Argentina de fútbol para después del Mundial de Qatar 2022.

La Selección Argentina de fútbol vive un romance con el público que comenzó tras el título de la Copa América 2021, aunque el nuevo objetivo ahora es el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, desde la AFA ya hacen planes para lo que pueda llegar a ocurrir una vez que termine el torneo más importante.

De hecho, Claudio "El Chiqui" Tapia fue entrevistado por ESPN y, cuando lo consultaron al respecto, fue contundente acerca de lo que pueda llegar a pasar con el entrenador Lionel Scaloni. El Presidente de la Asociación del Fúbol Argentino adelantó el posible horizonte de "La Scaloneta".

Chiqui Tapia quiere que Scaloni siga en la Selección Argentina tras el Mundial de Qatar 2022

El directivo habló acerca de lo que puede llegar a suceder con el técnico de "La Albiceleste" y destacó: "Sin dudas que nos gustaría que continúe. Eso es un paso siguiente después del Mundial, en el cual tendremos que trabajar, ver cómo se desarrolla todo".

Además, el dirigente pareció tirarles un "palito" a aquellos que fueron críticos con la designación de Scaloni en el banco del Seleccionado. Incluso, mencionó que "hoy, con los resultados o el diario del lunes, todos quieren y sienten lo mismo". Y aclaró: "Pero acá hay que pensar en el proyecto integral de todas las Selecciones. Hay que continuar con este proyecto, que no se debe cambiar con los nombres de quienes conduzcan".

Chiqui Tapia, Messi y Scaloni juntos en la Selección Argentina.

A su vez, "El Chiqui" Tapia opinó: "Lo más importante es que todos veamos que todas las Selecciones van por el mismo camino". De paso, remarcó que "en la AFA hay un proyecto más allá del Mundial" y que "hay un proyecto que se está desarrollando".

En la misma línea, el exmandamás de Barracas Central aseveró: "Entendemos que, por lo menos en la Selección Mayor, hay una Selección para ocho o diez años más por el promedio de edad". De hecho, destacó que "si uno analiza la cantidad de jugadores que han jugado con Scaloni, que son menores de 23 años, tenés un gran número". "Eso te da la tranquilidad de que, después del Mundial, el proyecto sigue", insistió.

Chiqui Tapia palpitó la final entre Argentina e Italia

Con relación al encuentro en el estadio de Wembley, el directivo indicó que "este partido es oficial y una final que es muy importante para el grupo porque le dará una fortaleza mental muy importante. Y como toda Finalíssima, hay que ganarla".

Chiqui Tapia no quiere que Argentina vs. Brasil se vuelva a jugar

Por último, el Presidente se mostró molesto tras el fallo de la FIFA de que el clásico por las Eliminatorias, que se había suspendido, deberá continuar el próximo 22 de septiembre. Al respecto, reiteró que "la AFA considera que no debe jugarse". Y concluyó: "No es justo que se deba jugar y, tras plantearlo en el Tribunal de la FIFA, ahora fuimos al TAS para apelar. Los repechajes se juegan ahora en junio, y disputar ese partido con Brasil en septiembre no tiene nada que ver".