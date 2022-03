Carlos Bilardo cumple 84 años y el mundo del fútbol lo saludó en redes

El entrenador campeón del mundo con la selección argentina, está de festejo y su cumpleaños número 84 todo el mundo del futbol lo ha saludado vía redes sociales.

Carlos Bilardo festeja su cumpleaños número 84 y el mundo del futbol lo saludó en las redes sociales, recordando su extensa y exitosa trayectoria como entrenador de Estudiantes de La Plata, pero sobre todo del seleccionado argentino, donde logró levantar la Copa del Mundo en México 1986. El entrenador nació el 16 de marzo de 1938 y se desempeñó como jugador en San Lorenzo, Estudiantes de La Plata y Deportivo Español, pero además de su carrera como jugador llevó acabo una tremenda carrera como entrenador que lo llevaron a dirigir al seleccionado argentino en el Mundial 1986, donde fue campeón para luego ser subcampeón en el mundial de Italia 90. A nivel clubes fue entrenador de Boca, Sevilla y Estudiantes, en este último dejo su huella profundamente marcada y es un emblema para todos Pincharratas.

Los 84 del Doctor llegaron en un momento delicado

Las redes sociales se inundaron con saludos hacia Bilardo que atraviesa un duro momento en su vida, ya que sufre de una enfermedad conocida como síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa es por esto que debe estar en constantes cuidados médicos y acompañado por sus familiares.

Saludo de cumpleaños a Bilardo

"Campeón del mundo como jugador y entrenador. Uno de los máximos exponentes de la filosofía Pincharrata. Siempre adelantado. ¡Felices 84 años, Doctor!", fue la emotiva frase que el club Estudiantes de La Plata publicó en su Twitter para recordar y saludar a Bilardo, una eminencia en la institución platense. La cuenta de oficial de la selección Argentina y la de la Conmebol también acercaron sus saludos hacia el Doctor, recordándolo en su día.

San Lorenzo no se iba a quedar atrás y se sumó a la catarata de saludos hacia Bilardo en su día, recordando una linda frase que dejo el Doctor con referencia al club de Boedo: “San Lorenzo fue mi vida. Vi al campeón del 46. Iba a la pileta, boxeo y los carnavales no me los perdía”.

Desde Europa también llegaron saludos, el Sevilla mediante su Twitter oficial saludó al Doctor con un emotivo video repleto de imágenes de cuando Bilardo era entrenador del club.

El saludo de El Destape

Algunas de las mejores frases de Bilardo

Bilardo es una personalidad memorable para el fútbol argentino y algunas de sus frases quedaran inmortalizadas en la historia y serán recordadas por todos los futboleros, a continuación dejamos algunas de ellas. Estas son algunas de las tantas frases icónicas que dejo el Doctor a lo largo de su historia.