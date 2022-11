Cambio de urgencia en la Selección Argentina: Scaloni desafectó a Nicolás González

Nicolás González no jugará el Mundial de Qatar 2022 por una lesión muscular. En su lugar estará Ángel Correa.

Nicolás González fue desafectado de la Selección Argentina por una lesión muscular y se perderá el Mundial de Qatar 2022. El futbolista estaba en duda para disputar el certamen y, desde las redes de la "Albiceleste" confirmaron el cambio en la lista oficial del elenco nacional. Ángel Correa ocupará su lugar en el equipo que dirige Lionel Scaloni que debutará el próximo 22 de noviembre ante Arabia Saudita.

El extremo de 24 años permaneció con distintas molestias físicas que le impidieron tener continuidad en Fiorentina de Italia, donde apenas disputó 42 minutos en la Serie A en la vigente temporada. Muy valorado en el conjunto argentino por su polifuncionalidad, casi siempre rindió bien en los diferentes puestos en los que jugó: de delantero, de volante y hasta de lateral izquierdo. Ahora se perderá la cita mundialista y su reemplazo será el ex hombre de San Lorenzo que gritó campeón en la Copa América 2021 y la Finalissima ante Italia y se desempeña en el Atlético de Madrid.

"Ellos son bastante grandecitos para saber si están en condiciones o no. Todavía tenemos algunos problemitas. Tenemos días para decidir el tema de la lista. Si te soy sincero no puedo decirlo al 100%, pero tenemos tiempo. Por suerte, o mala suerte, podemos cambiar. Esperemos que no, pero está la posibilidad", fue lo que afirmó Lionel Scaloni en diálogo con los medios presentes en Qatar luego de la goleada ante Emiratos Árabes y transmitió la preocupación que sufre desde su lugar.

Las declaraciones del DT generaron preocupación, ya que hay varios futbolistas "tocados" dentro del plantel además de lo que pasó con González. Marcos Acuña, por un lado, arrastra una pubalgia crónica que no es nada sencilla de curar, salvo por una operación que lleva casi un mes de recuperación. Mientras que Cristian "Cuti" Romero sufrió una distensión muscular a inicios de noviembre y se perdió los dos últimos partidos del Tottenham por Premier League.

Cómo quedó la lista de la Selección Argentina

Arqueros de la Selección Argentina

Emiliano Martínez - (Aston Villa)

Franco Armani - (River Plate)

Gerónimo Rulli - (Villarreal)

Defensores de la Selección Argentina

Nahuel Molina - (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel - (Sevilla)

Cristian Romero - (Tottenham)

Germán Pezzella - (Betis)

Nicolás Otamendi - (Benfica)

Lisandro Martínez - (Manchester United)

Marcos Acuña - (Sevilla)

Nicolás Tagliafico - (Olympique Lyon)

Juan Foyth - (Villarreal)

Mediocampistas de la Selección Argetnina

Rodrigo De Paul - (Atlético de Madrid)

Leandro Paredes - (Juventus)

Alexis Mac Allister - (Brighton)

Enzo Fernández - (Benfica)

Guido Rodríguez - (Betis)

Alejandro "Papu" Gómez - (Sevilla)

Exequiel Palacios - (Bayern Leverkusen)

Delanteros de la Selección Argentina

Lionel Messi - (PSG)

Ángel Correa - (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter)

Ángel Di Maria - (Juventus)

Paulo Dybala (Roma)

Julián Álvarez (Manchester City)

Joaquín Correa (Inter)