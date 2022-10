Batistuta le respondió a Cassano y tuvo una polémica actitud: "Con mi esposa"

El delantero argentino, Gabriel Batistuta, lanzó una fuerte respuesta a su ex compañero, Antonio Cassano, que lo había insultado en las últimas semanas. El jugador romano había sostenido que Batistuta "no paga el café ni saludaba a los camareros" y lo trató de no darle propina a los empleados. A lo que el Bati respondió muy fuerte.

El atacante italiano había sostenido, en una entrevista, que "cuando Batistuta llegaba a Trigoria (ciudad deportiva de la Roma) no pagaba el café ni saludaba a los camareros. En esa época él ganaba diez millones de euros. Diez”. De esta forma, salió al cruce del jugador argentino.

Después de escuchar estas palabras, Batistuta indicó: "Ser considerado desagradable por Cassano me parece un lindo cumplido…". Por otro lado, en una dudosa actitud contó una actitud que tuvo con Cassano: "En cuanto llegó a Roma lo vi desconcertado, no podía sentar cabeza. Hablé con mi esposa, lo llevamos a casa y ahora escuchar que habla así... lo siento mucho. Me da pena. No aprovechó la oportunidad que le dio el fútbol para crecer como persona".

Cassano y su opinión de Cristiano Ronaldo

El "Bambino" a principio de 2022 también había opinado sobre el portugués, al ser consultado sobre si lo veía entre los más destacados de la historia. "Cristiano Ronaldo no está entre los mejores jugadores del mundo. ¿Goleador? Sí. ¿Golpeador pesado? Sí. Ganó sí. Cristiano Ronaldo, como Inzaghi, como Trezeguet, son jugadores fabulosos, pero vayamos en concreto: jugar al fútbol es otra cosa”, había expresado.

Además, había explicado que los goles no son lo más importante a la hora de definir a un jugador. “Iniesta no ha hecho ni 60 goles, Zidane no ha llegado a los 100, estos son los genios que han hecho la historia del fútbol”, había remarcado el exjugador de la Sampadoria de Italia.