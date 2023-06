Argentina vs. Indonesia: horario, TV y cómo ver en vivo el amistoso de la Selección

Tras el amistoso contra Australia, los dirigidos por Scaloni jugarán frente a Indonesia en Jakarta.

Argentina vs Indonesia: cuando juegan y cómo ver en vivo

Tras el triunfo ante Australia por 2 a 0, incluyendo el gol mas rápido de Lionel Messi en su carrera, la selección argentina tendrá su último amistoso antes del comienzo de las eliminatorias para el próximo mundial.

Los dirigidos por Lionel Scaloni disputarán un amistoso ante Indonesia para dar por finalizada la fecha FIFA, y en este artículo te contamos toda la previa: horario, cómo ver el partido en vivo y la posible alineación de la selección.

¿Cuándo juega Argentina contra Indonesia?

La selección Argentina finalizará su participación en la próxima doble fecha FIFA el 19 de junio a las 9.30hs (hora argentina), cuando se enfrente a Indonesia en el estadio Gelora Bung Karno en Jakarta, Indonesia. El partido será transmitido por la pantalla de TyC Sports y la TV Pública.

El equipo liderado por Lionel Scaloni, tras el triunfo ante Australia, se prepara para disputar su último partido antes del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El torneo clasificatorio comenzará en septiembre, y los primeros rivales serán Ecuador en casa y Bolivia como visitantes, aunque las fechas aún no han sido confirmadas.

En cuanto al equipo titular, hay muchas incógnitas. Debido a las ausencias de Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi, quienes recibirán descanso por decisión del entrenador y no formarán parte de la convocatoria, habrá al menos tres cambios en el once inicial. La idea es que algunos jugadores que están siendo evaluados o que forman parte de la nueva generación, como por ejemplo Alejandro Garnacho, tengan la oportunidad de sumar minutos en este partido.

En las principales plataformas de pronósticos deportivos a nivel mundial, la selección argentina es ampliamente favorecida para obtener la victoria en el amistoso que se disputará este lunes. En caso de lograrlo, se ofrecen en promedio cuotas de hasta 1.03, mientras que el pago por una victoria de Indonesia se sitúa en 29.00. Por otro lado, el empate tiene una cotización cercana a 21.00.

Argentina vs Indonesia: ficha técnica

Fecha: 19 de Junio de 2024

Hora: 09:30hs (hora argentina)

Estadio: Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia

Transmisión: TyC Sports y TV Pública

Los convocados para Argentina vs Indonesia

En el primer amistoso, Argentina derrotó 2 a 0 a Australia