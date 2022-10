Alarma para Scaloni: un jugador clave con molestias musculares

El futbolista no fue convocado por su entrenador en un partido importante de la liga española.

Algunos futbolistas de la Selección Argentina vienen padeciendo lesiones a falta de 31 días para el inicio del Mundial de Qatar 2022 y este jueves se sumó una preocupación más para Lionel Scaloni: Giovani Lo Celso no fue convocado por el entrenador del Villarreal para el encuentro ante el Barcelona y hay incertidumbre por su estado físico.

El próximo viernes 21 octubre, Scaloni entregará la prelista de 35 jugadores que exige FIFA antes de la depuración que quedará conformada por 26 futbolistas para la cita mundialista. Con la principal duda sobre si Paulo Dybala llegará a recuperarse de la lesión en el recto femoral izquierdo, más el desgarro de bajo grado en el muslo derecho de Ángel Di María, hoy la intraquilidad en el cuerpo técnico pasa por Lo Celso.

En la dura derrota del "Submarino Amarillo" ante el equipo catalán, con goles de Robert Lewandoski y Ansu Fati, el DT Unai Emery no citó al exjugador de Rosario Central por molestias musculares, según informaron periodistas que cubren al seleccionado argentino.

Si bien "Gio" tampoco había estado presente en el partido anterior, en el que Villarreal venció 2-0 al Osasuna como local, su ausencia se debió como precaución paera no arriesgarlo y volvería a entrenar con normalidad en los próximos días. Aunque no trascendió el informe médico, dichas molestias mucsculares en su pierna no serían de gravedad.

Selección Argentina: Giovani Lo Celso no fue convocado para jugar ante Barcelona por molestias musculares.

Otro de los jugadores que no estuvo presente en el equipo español y que suele estar en las convocatorias de Scaloni es Juan Foyth. El exdefensor de Estudiantes de La Plata se está recuperando de una contusión postraumática en su rodilla izquierda que sufrió a finales de agosto y se espera que esté de regreso en los próximos días. Si se cumple con el tiempo estipulado, el marcados lateral llegaría en condiciones de integrar la lista para el Mundial de Qatar 2022.

El diálogo de De Paul con Messi antes de la final con Brasil

El volante del Atlético de Madrid reveló un diálogo emotivo que tuvo con Lionel Messi en un momento clave de la Selección Argentina en la Copa América 2021. El trofeo quedó en manos del elenco "Albiceleste" en la final contra Brasil por 1 a 0 y el volante fue fundamental en dicho compromiso junto al mejor del mundo. Sin embargo, la charla se dio horas antes de dicho compromiso, cuando el elenco nacional estaba a un paso de avanzar de ronda.

El equipo de Lionel Scaloni disputó ante Colombia las semifinales del torneo y no se sacaron ventajas en el tiempo reglamentario. Esto derivó en la definición por penales en la que Emiliano "Dibu" Martínez se lució atajando tres remates de los "Cafeteros" y la "Scaloneta" se metió en el duelo decisivo para enfrentara a la "Verdeamarela". De Paul fue uno de los encargados de patear, su remate se fue por encima del travesaño y, en diálogo con Sebastián Vignolo, recordó lo que habló en ese instante con la "Pulga".

"Te hablo y me emociono porque no puedo ver los videos. No sé con qué compararlo, fue impresionante. Te lo intento decir con la mayor sinceridad y humildad posible: fue el mejor partido que jugué en mi vida, sin lugar a dudas. Estaba muy compenetrado, muy concentrado en lo que tenía que hacer. Y creo que me ayudó mucho errar el penal con Colombia. Me dio mucha bronca porque fui tranquilo y convencido de lo que iba a hacer, quise ajustarlo y se me va por arriba", soltó De Paul.

Luego, sobre las palabras de Lionel Messi hacia él aseguró: "La sensación no es de errarlo. Ahí no pensás '¿Qué te van a decir?' Pensás, los ves a todos ahí y decís 'Les fallé'. Estoy volviendo de patear y el primero que viene es el 'Pequeño' (por Messi) y me dice: 'Yo también erré, quedate tranquilo que vamos a jugar la final'. Justo después del mío vuelve a atajarlo Dibu. La verdad pensé que estaba en deuda y el partido con Brasil fue consagratorio".