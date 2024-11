Alarma en la Selección Argentina por lo que reveló el DT de Enzo Fernández: "Frustración"

La revelación del DT del Chelsea sobre Enzo Fernández que preocupa en la selección Argentina.

El presente de Enzo Fernández no viene siendo el mejor en Inglaterra y en la Seleccción Argentina se encedió una luz de alarma. Luego de no haber participado de los últimos tres partidos, el entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, se refirió a la situación del volante y dio indicios sobre su futuro.

Desde la llegada del entrenador al conjunto de Londres parecía que Enzo iba a ser el dueño de su equipo, incluso cuando le dio la capitanía. Sin embargo, con el correr de los partidos el jugador surgido en River tuvo una merma en su nivel, solo disputó 55 minutos ante Liverpool y Newcastle, y ni siquiera tuvo minutos en la derrota del pasado miércoles por la Carabao Cup.

Consultado por el poco protagonismo que está teniendo Fernández, el DT le dio su apoyo al argentino. "¿Muestro frustración con Enzo? Muestro frustración con todos. No sólo miro a Enzo. Todavía creo en Enzo. No hay razón por la que deba perder mi confianza en él“, comenzó diciendo Maresca en conferencia de prensa.

Luego, el exentrenador de Leicester y Parma agregó sobre el futbolista que deslumbró al mundo con Argentina en Qatar 2022: "La razón por la que no está jugando en la Premier League es porque tomo otra decisión, pero todavía tengo 100% de mi confianza depositada en él".

Incluso, Maresca disipó los rumores de un supuesto malestar con el futbolista para no ponerlo: “Están buscando otras razones para Enzo, pero no las hay. Es simple: no está jugando actualmente pero tenemos muchos partidos en el futuro, por lo que no significa que no jugará más".

Además, el italiano, de 44 años, explicó que el motivo del cambio en la mitad de la canchase de debe a que Romeo Lavia y Caicedo dan otro porte físico, más fuerza en el medio y agregó: "Cuando jugamos con Enzo tiene que ser Enzo y uno de ellos [Lavia o Caicedo]. Cuando Enzo se mueve, sufrimos en el medio. En este momento, Moi y Romeo nos dan eso”.

Desde la llegada de Enzo a los "Blues", de los 66 partidos que estuvo como titular, el equipo registra un 35% de victorias, mientras que sin él desde el inicio el Chelsea obtuvo el 81% de victorias en 21 encuentros. Inclusos con estas estadísticas, no parece sencillo que vaya a marcharse y la triple competencia del año podría permitirle volver a meterse en el equipo.

Los números de Enzo Fernández en Chelsea en la temporada 2024/2025

Partidos: 12

Como titular: 7

Como suplente: 5

Goles: 0

Asistencias: 2

Cuándo juega el Chelsea de Enzo Fernández

El próximo partido del equipo dirigido por Enzo Maresca será el domingo 3 de noviembre a las 13.30 horas de Argentina frente al Manchester United de Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez como visitante, en el estadio de Old Trafford, por la fecha 10 de la Premier League 2024-2025.