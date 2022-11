A menos de un día del partido clave, Scaloni tiene pensado cambios

La Selección ya tiene una posible formación para el partido para Polonia por la tercera y última fecha del Grupo C. Necesita si o si un triunfo o un resultado de México que lo ayude.

La posible formación de Argentina vs. Polonia en el Mundial de Qatar 2022.

Lionel Scaloni ya prepara la formación de la Selección Argentina para enfrentar a Polonia, por la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Todo indica que habrá cambios otra vez en el equipo, aunque en principio no serían tantos como los que hizo en la previa al choque con México, cuando realizó cinco modificaciones.

En principio, el director técnico de 44 años retocará la defensa y el mediocampo, mientras que la delantera seguirá siendo la misma. Con Emiliano "El Dibu" Martínez como una fija en el arco, las variantes podrían comenzar en el lateral derecho. Gonzalo Montiel no termina de convencer y para colmo fue amonestado, por lo que de recibir otra tarjeta amarilla no podría estar en los hipotéticos octavos de final. Por lo tanto, es probable que en su lugar vuelva al once Nahuel Molina, que tampoco rindió desde el arranque en el estreno.

Con Nicolás Otamendi inamovible en la zaga, la otra incógnita es la de Lisandro Martínez o Cristian "El Cuti" Romero. Aunque el ex Belgrano de Córdoba ingresó bien en la última media hora ante "El Tricolor", el rendimiento de "Licha" desde el arranque fue positivo. La altura de Polonia, en especial de sus delanteros Robert Lewandowski y Arkadiusz Milik, es un tema de preocupación en La Scaloneta. Mientras que el goleador de Barcelona mide 1.85 m., el de Juventus tiene 1.86 m.

Si bien no es seguro que jueguen ambos juntos como ante los saudíes, ello podría determinar el regreso del "Cuti" a la última línea. Si ello ocurriese, Otamendi pasaráa ser el segundo central.

Los diez centímetros que le lleva el defensor de Tottenham a Lisandro Martínez (1.85 m. contra 1.75 m.) pueden ser clave en este sentido. En el lateral izquierdo seguirá Marcos Acuña. Ya en el mediocampo, Rodrigo De Paul aparecerá de nuevo entre los once pese a su bajo rendimiento en lo que va de la Copa del Mundo. Con Alexis Mac Allister como interior izquierdo, la máxima duda está en la contención: Guido Rodríguez saldrá del equipo para dejarle su lugar a Enzo Fernández, aunque tampoco hay que descartar a Leandro Paredes.

Al margen de las versiones acerca del ingreso de Julián Álvarez en el ataque, lo más probable es que siga siendo el mismo: Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. Por lo tanto, en principio serán dos los cambios, aunque podrían ser más: Molina por Montiel y Fernández o Paredes por Rodríguez. De esta manera, el once de inicio será con "Dibu" Martínez; Molina, "Cuti" Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Enzo Fernández o Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro y Di María. Además, el esquema táctico de base no variará: será otra vez el 4-3-3, aunque en el complemento Scaloni podría apostar de nuevo a la línea de cinco defensores de acuerdo con lo que pida el partido.

Argentina vs. Polonia en el Mundial de Qatar 2022: hora, TV en vivo y streaming

El partido será el miércoles 30 de noviembre a las 16 horas de Argentina en el Estadio 974 de la capital Doha. Será transmitido en la televisión por los canales TV Pública (aire), TyC Sports y DeporTV (cable). Además, el streaming online será a través de las plataformas Cont.Ar, Telecentro Play, TyC Sports Play, DirecTV GO y Cablevisión Flow, entre otros.