Argentina vs Bolivia por el Sudamericano Sub 20: hora, formaciones y TV La Selección argentina Sub 20 buscará sellar su clasificación al hexagonal final del Sudamericano cuando enfrente a Bolivia por la tercera fecha del Grupo B.

28 de enero, 2025 | 08.00 Argentina enfrenta a Bolivia por el Sudamericano Sub 20 La Selección argentina Sub 20 buscará sellar su clasificación al hexagonal final del Sudamericano cuando enfrente a Bolivia por la tercera fecha del Grupo B. El equipo dirigido por Diego Placente, que viene de golear históricamente a Brasil por 6-0 en el debut y empatar 1-1 con Colombia, es líder de la zona con 4 puntos y podría asegurar su lugar en la siguiente fase con una victoria. Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Argentina y Bolivia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo. ¿Cuándo juegan Argentina y Bolivia? Argentina y Bolivia se enfrentarán este martes 28 de enero a las 18:00 (hora argentina) en el Estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia, Venezuela, con capacidad para 10.400 espectadores. El partido será transmitido por DSports y podrá verse vía streaming a través de DGO+. El árbitro principal será el local Yender Herrera. La Selección argentina llega como líder del Grupo B tras un arranque demoledor en el torneo. El equipo de Placente hizo historia en su debut al golear por 6-0 a Brasil, consiguiendo la victoria más abultada registrada en cualquier categoría del clásico sudamericano. El Diablito Claudio Echeverri se erigió como figura y actual goleador del torneo con tres tantos. En su segundo partido, la Albiceleste mostró otra faceta al igualar 1-1 con Colombia en un encuentro más friccionado. Si bien el nivel no fue el mismo que ante Brasil, el equipo demostró capacidad de reacción al empatar rápidamente tras quedar en desventaja, nuevamente con gol de Echeverri. Con 4 puntos sobre 6 posibles, Argentina está muy cerca de asegurar su lugar en el hexagonal final, instancia que definirá a los clasificados al Mundial de Chile 2025. Una victoria ante Bolivia dejaría al equipo virtualmente clasificado antes de su fecha libre del jueves. MÁS INFO Selección Argentina Argentina empató con Colombia en el Sudamericano Del otro lado, Bolivia llega necesitada tras caer en sus dos presentaciones. El equipo del DT Óscar Villegas perdió 2-1 tanto con Ecuador como con Brasil, resultados que lo dejaron sin margen de error en su búsqueda de una histórica primera clasificación a un Mundial Sub 20. A pesar de los resultados adversos, Bolivia cuenta con algunas individualidades interesantes como el defensor Marcelo Torrez, quien juega en las inferiores del Santos de Brasil, y el delantero Moisés Paniagua del Always Ready, quien con apenas 17 años ya anotó 8 goles en la liga boliviana la temporada pasada y fue convocado a la selección mayor. El torneo que se disputa en Venezuela otorgará cuatro plazas para el Mundial Sub 20 de Chile 2025. Los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán al hexagonal final, donde se definirán los clasificados junto al anfitrión Chile, que tiene su lugar asegurado por ser organizador. Formaciones probables de Argentina y Bolivia Argentina: Santino Barbi; Julio Soler, Tobías Ramírez, Juan Giménez; Lucas Obregón, Milton Delgado, Valentino Acuña, Santino Andino; Claudio Echeverri, Franco Mastantuono y Santiago Hidalgo. DT: Diego Placente.

Bolivia: Fabián Pereira; Carlos Medina, Diego Arroyo, Marcelo Torrez, Lucas Macazaga; Santiago Cuiza, Oscar López, Moisés Paniagua, Mark Rodríguez, Guilmar Centella; Jairo Rojas. DT: Óscar Villegas. Argentina vs Bolivia: Ficha técnica Torneo: Sudamericano Sub 20 2024

Fecha: Martes 23 de enero

Horario: 18:00 (hora argentina)

Estadio: Polideportivo Misael Delgado (Valencia, Venezuela)

Árbitro: Yender Herrera (Venezuela)

Transmisión: DSports

