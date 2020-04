Luego del conmovedor testimonio de Daniela Cortés, quien denunció a Sebastián Villa por violencia de género, un nuevo relato contra el futbolista de Boca Juniors vio la luz en las últimas horas. Esta vez, su ex pareja Alexandra Marín reveló momentos de maltrato por parte del delantero 'xeneize'. El video, que fue borrado de su cuenta personal, llegó a los principales medios de Colombia antes de desaparecer de las redes.

"Nunca he hablado por acá, pero la ocasión lo amerita. Las personas que me conocen saben que fui novia de Sebastián y muy poquitas personas saben por qué le terminé. Y fue por eso mismo, fue por maltrato. En algún momento también me maltrató", manifestó Marín, quien habría sido la pareja del futbolista antes de comenzar su relación con Cortés.

La declaración de Alexandra Marín, ex novia de Sebastián Villa, en su cuenta de instagram. pic.twitter.com/exMihJfoQZ — PASIÓN BOSTERA (@PasionBosteraof) April 28, 2020

Por otra parte, la protagonista agregó: "Solamente le quiero decir a las mujeres que estén pasando por este momento, que estamos en una cuarentena, que estén encerradas, que no tengan salida, que no se aguanten eso, no se queden en sus casas, no se queden encerradas, no se queden esperando que pase algo peor. Afortunadamente yo tomé una decisión a tiempo y simplemente, terminé la relación".

"Lo único que les pido es que al primer indicio de agresión, no sigan ahí, porque cuando un hombre lo hace la primera vez, lo va a seguir haciendo. Y no se queden calladas y hagan lo que muchas personas hacemos, porque a veces por no meter en problemas a la familia, no dice las cosas", sentenció la ex pareja de Villa.