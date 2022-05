Caso Sebastián Villa: declara la médica que atendió a la joven denunciante

La médica que atendió a la denunciante en el Hospital Penna declara en la causa por violación e intento de homicidio. Si confirma su diagnóstico inicial, que hablaba de lesiones compatibles con abuso, la situación del delantero de Boca se complica aun más.

La jornada de este viernes puede ser clave para conocer qué será del futuro de Sebastián Villa luego de que se ratificara la denuncia por abuso sexual e intento de homicidio que presentó su expareja, por un hecho ocurrido a mediados del año pasado. Tras lo ocurrido, la denunciante contó en su presentación judicial que debió ser asistida en el Hospital Penna de Buenos Aires; razón por la cual, la declaración de la médica que la atendió en el establecimiento será clave para esclarecer lo que pasó aquel día.

En la misma línea, la denunciante explicó que no realizó la denuncia en aquel momento, a pesar de la recomendación de los médicos que la asistieron, porque estaba en estado de shock, padecía "miedo" y estaba "paralizada". Según el abogado defensor, Roberto Castillo, "la doctora puede dar fe de que la atendió y que le dio analgésicos" ya que, cabe resaltar, a la mañana siguiente, tras ser atendida, la médica le dijo que tenía lesiones compatibles con abuso sexual. De confirmarse este diagnóstico de parte de la profesional, la situación del delantero xeneixe se agravaría aun más en esta segunda causa.

Además, aseguró que tiene elementos que probarían los delitos denunciados. Cabe recordar que la denuncia fue presentada en la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) N° 3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, ubicada en Güemes 429 en la localidad de Monte Grande en Esteban Echeverría.

"La fiscalía debe encuadrar cuál es el delito y cuál es la conducta que considera que es arrojada en el relato de la víctima. En el abuso mediante las lesiones y el amedrentamiento, ella temió por su vida porque, en un momento, se quedó sin aire porque fue asfixiada", sumó el letrado. El pasado viernes, tras la presentación de la denuncia en sede judicial, la fiscal Vanesa González le prohibió al jugador de Boca salir del país mientras que le impuso una prohibición de acercamiento a la víctima y a su grupo familiar.

A su vez se habló de un supuesto pedido de prisión preventiva, que por el momento no prosperó. De todas formas es importante señalar que el abogado de Villa pidió la eximición de esa preventiva; algo que fue denegado desde el Juzgado de Garantías N°2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Javier Maffucci Moore, porque todavía no se resolvió ese recurso debido a que no fue citado a indagatoria. También rechazaron el pedido de prohibición par asalir de país aunque se le solicitó a Migraciones conocer todos sus movimientos.

"Hay expectativas de 20 años, no hay negociación posible. Si hay arreglo, le diríamos a la sociedad que cualquiera que tenga plata puede hacer lo que quiera", avisó el propio Castillo. Para cerrar, en las últimas horas, tres testigos respaldaron la denuncia de la joven de 21 años -sus dos hermanos y una amiga-. Si la médica que atendió a la denunciante sigue la misma línea en su narrativa, la situación podría cambiar para el futbolista.