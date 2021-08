Vignolo explotó contra sus compañeros y defendió a Riquelme: "No me vengan con eso"

Hace instantes el conductor de F90 en ESPN defendió a Juan Román Riquelme por la decisión de echar a Miguel Ángel Russo y tiró la bronca a sus compañeros.

La noticia del despido de Miguel Ángel Russo hace ruido en el mundo Boca Juniors y uno de los apuntados por su decisión es Juan Román Riquelme. Si bien los resultados lo avalan, también se habla de lo que está viviendo el ahora exDT "Xeneize" tras su salida del club. Por esto, Sebastián Vignolo salió a defender al presidente del Consejo de Fútbol de Boca y al hacerlo contradijo de mala manera a sus compañeros.

"Yo no me voy a comer la galletita de que Russo hoy es víctima absoluta. No me vengan con eso y que el otro (por Riquelme) es un demonio. Le armaban el equipo, le sacaban jugadores, le renovaron el contrato antes, el equipo jugaba mal, pobre Russo, paren", afirmó exaltado y de manera irónica Vignolo en una clara postura de defensa al ídolo y sentenciando al técnico.

Quien defendió al DT ante las acusaciones de su compañero fue el "Chavo" Diego Fucks: "Lo conozco desde que jugaba, lo aprecio pero cometió muchos errores, dejó que se le metan demasiado y eso está muy mal", agregó el panelista sobre la influencia del Consejo de Fútbol por sobre las decisiones del técnico.

Ayer el mismo Vignolo y Federico "Negro" Bulos también criticaron el presente del "Xeneize" antes de la decisión de Riquelme: "Aunque le duela al público, se lo digo igual: Ayer Boca parecía un equipo chico, era un equipo chico, la postura, la incapacidad para tener la pelota, para gestar y armar una jugada de gol". Por su parte, el conductor utilizó la ironía para referirse al tema: "Sos injusto con Boca y con los equipos chicos. No hay ningún equipo chico que se cuelgue del travesaño. Hasta los equipos que tienen menos, salen a atacar".

La presentación de Sebastián Battaglia

Esta tarde desde las 18:00 se hará oficial la asunción del nuevo técnico de Boca tras la salida de Miguel Ángel Russo. Los que compartirán el cuerpo técnico, que ya formaban parte del equipo del DT anterior, serán: Mariano Herrón como ayudante de campo, Fernando Gayoso el entrenador de arqueros y Alejandro Blasco quien cumplirá la función de preparador físico.

Por otro lado, Si bien ya dirigió ante Banfield y San Lorenzo respectivamente en este certamen, Battaglia hará su presentación de manera oficial este domingo en La Bombonera cuando Boca reciba a Patronato a las 20:15hs por la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Hasta ahora lo más probable es que el nuevo DT permanezca en el cargo hasta diciembre y a partir del 2022 determinarán si continuará o no al frente del equipo.