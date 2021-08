Insólito: el Pollo Vignolo pidió un cambio de reglamento tras la derrota de River

Luego del Superclásico de ayer, el "Pollo" Vignolo pidió que se modifique el reglamento del fútbol y se utilice al del futsal como ejemplo.

No cabe dudas que el Superclásico de ayer por la noche disputado en el Estadio Ciudad de La Plata fue muy parejo. Pero no sólo la paridad predominó a lo largo de los 90 minutos, sino también la cantidad de faltas que hubo para cada lado fue otro de los puntos de los que más se habló. Hubo en total 28 infracciones (15 de Boca y 13 de River), con 4 amonestados para el "Xeneize" y 6 para el lado "Millonario". Volvió a ser un partido cerrado en el que, más allá de no haber tenido goles, dejó muchísima tela para cortar.

Es por esto que hace instantes en el pase de programa de ESPN F12 (ciclo conducido por Luciana Rubinska) a F90 del "Pollo" Sebastián Vignolo surgió esta cuestión de las faltas cometidas y el conductor lanzó un insólito pedido: "El fútbol necesita un cambio de reglamento urgente para que no se vean partidos chatos y aburridos, se van a poder ver igual pero tiene que cambiar", afirmó y luego, sobre la suma de faltas en los partidos manifestó: "El tema de la acumulación tiene que ser penada como en el futsal, que en la sexta falta es un tiro libre sin barrera detrás del punto penal".

En sí lo planteado por Vignolo no es correcto desde el lado reglamentario, ya que contrariamente a lo que afirmó, el tiro libre sancionado en el futsal es luego de las cinco faltas cometidas. Más allá del furcio el conductor siguió con su opinión acerca de este tema y dio su parecer sobre como se debería manejar en el fútbol: "Pido ese cambio en el reglamento, copiarlo del futsal que es en la sexta y acá hacerlo en la décima y que el tiro libre sea algunos metros más atrás del punto penal. Vas a ver como se van a cuidar y además le agregas más chances de gol", sentenció.

Lo que se viene para Boca luego del triunfo ante River

Más allá de la victoria por penales ante el "Millonario" los dirigidos por Miguel Ángel Russo deberán recuperar terreno en la Liga Profesional de Fútbol. Se encuentran en el puesto 23 del certamen con sólo 3 unidades producto de los empates ante Unión de Santa Fe, Banfield y Talleres de Córdoba. Este domingo desde las 18:00 se verá las caras con Estudiantes de La Plata por la sexta fecha del torneo buscando conseguir su primer triunfo. Mientras que en la Copa Argentina se medirá ante Patronato aún con fecha a definir.