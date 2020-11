Seba Domínguez es uno de los grandes referentes que conforman la mesa de periodistas de ESPN Argentina. El ex futbolista de Vélez, Newell's y la Selección Argentina se consolidó como uno de los protagonistas más interesantes, al igual que Sebastián El Pollo Vignolo y Oscar Ruggeri. En la última edición del programa, el exdefensor contó en detalle cuál fue una de las peores situaciones que vivió en su vida: "Me largué a llorar".

Ante la atenta mirada de sus compañeros de piso, y con las carcajadas de El Pollo y Ruggeri, Seba Domínguez relató el momento más difícil que le tocó atravesar cuando jugaba con la camiseta del Fortín, donde jugó entre 2009 y 2015, y obtuvo nada menos que cinco títulos.

Todo comenzó cuando Vignolo le consultó a Domínguez: "¿Nunca le pegaste a un hincha?". El hombre de 40 años se armó de valor y reveló: "Discutí con uno en Vélez, en Paraguay". Inmediatamente, el estudio de ESPN se enmudeció y Seba se llevó todas las miradas de los espectadores.

El drama que vivió Seba Domínguez y que relató al aire de ESPN:

El Pollo Vignolo le consultó a Seba Domínguez a qué distancia se encontraba con el hincha que lo estaba insultando: "¿Había un alambrado de por medio?".

Seba Domínguez: "Estábamos elongando y había pasado algo en la semana. El tipo me gritaba: 'Jugá para Vélez, Domínguez'. Todavía no había entrado nadie a la cancha, se escuchaba mucho. Terminó la entrada en calor y empecé a insultarlo. Uno filmó y salió el video. Yo había salido campeón 5 veces en Vélez".

Pollo Vignolo: "¿Te tuviste que ir por eso?"

Seba Domínguez: "A los cuatro, cinco meses, me tuve que ir. Hoy recibo un cariño enorme de la gente y me reconoce muchísimo, pero en ese momento fue durísimo. Yo reconocí el error, me largué a llorar en una radio como un nene, pedí perdón. Pedía perdón con bronca y decía: ¿por qué tengo que pedir perdón por esto?'".

Seba Domínguez y el insulto constante que recibía por parte de un hincha de Vélez:

Luego de aquella anécdota, el ex defensor de Vélez también comentó lo que le ocurría con un fanático que lo maltrataba: "Había uno que, cuando arrancaba el partido y justo antes de que el árbitro tocara el silbato, uno gritó: 'Domínguez, gordo de mier...". Todos los días de azul. Era grandote, corpulento. Yo estaba por arrancar y sabía que iba a gritar. Yo siempre pensaba: 'No grités, no grités'. Y sabés que siempre, cinco segundos antes de que empezara el partido, me gritaba".

El Pollo Vignolo lo interrumpió y le comentó: "Tus compañeros te volvían loco".

Seba Domínguez: "El Tigre (Gareca), que sabía que yo me pesaba siete veces por día: antes y después de ir al baño, me pesaba, me agarraba la panza y me decía: 'Estás gordito'. Y yo pensaba: 'Me dijo que estoy gordo... Un complejo de inseguridad'".