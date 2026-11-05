Sebastián Domínguez se quedó sin club una vez más: lo echaron tras un triste récord

La etapa de Sebastián Domínguez como entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero terminó luego de 13 encuentros al frente del equipo. El Ferroviario se encuentra último en la Zona A del Torneo Clausura, y la dirigencia decidió cortar con el ex marcador central justo antes de la última fecha.

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Los números que dejó Domínguez al mando del club son contundentes: ganó solo dos partidos, empató cuatro y perdió siete, sumando así apenas 10 puntos de 40 posibles, lo que representa un 25% de efectividad. Ante esta situación, Central Córdoba comunicó oficialmente la salida del entrenador y su cuerpo técnico a través de sus redes sociales: “El Club Atlético Central Córdoba informa que el entrenador Sebastián Domínguez y su cuerpo técnico dejaron de formar parte de la institución. Central Córdoba agradece el trabajo realizado y les desea éxitos en sus próximos desafíos”.

Para el próximo partido, la conducción del plantel profesional quedará a cargo de manera interina de Juan Carlos Roldán y Juan Domingo Contreras, quienes asumirán la responsabilidad de intentar mejorar el rendimiento del equipo en esta etapa decisiva. El despido de Domínguez refleja la urgencia del club por revertir la situación complicada que atraviesa en el torneo, con la esperanza de conseguir mejores resultados en lo que resta de la competencia.