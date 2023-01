Vivo | San Lorenzo enfrenta a Peñarol en un amistoso de verano

El partido se juega en en el estadio Campeón del Siglo, desde las 21:30 en Uruguay. Es el segundo partido del año para el conjunto Cuervo.

San Lorenzo enfrenta a Peñarol en un nuevo amistoso de la pretemporada de cara al próximo torneo. Se jugará en el estadio Campeón del Siglo y, en la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

El partido se jugará en en el estadio Campeón del Siglo, desde las 21:30 (hora Argentina). El último partido del conjunto manya había sido una victoria ante Estudiantes 3-2. Mientras que el partido anterior disputado por San Lorenzo finalizó en empate por 0-0 ante Independiente del Valle. Habrá transmisión en directo de la plataforma Star+ y ESPN Premmium.

Con respecto a la actualidad, San Lorenzo le dirá no a Racing Club y rechazará un ofrecimiento para transferir al mediocampista Agustín Martegani en una suma cercana al millón 800 mil dólares. De acuerdo con lo revelado a Télam por una fuente cercana al club de Boedo, la propuesta de la "Academia" será considerada “insuficiente y no solo por el monto, sino porque no se piensa reforzar a un rival que pelee por las mismas cosas”.

En principio, la entidad de Avellaneda está dispuesta a abonar 1,8 millones de dólares por el 50 por ciento del pase del jugador zurdo, de 22 años. Martegani también había sido buscado por Newell’s y Argentinos Juniors, mientras que Hellas Verona de Italia formuló una propuesta tiempo atrás, pero la misma fue desechada por la institución azulgrana.

Las formaciones:

San Lorenzo: Batalla; Silva, Flores, Insaurralde, Gattoni, Herrera; Martegani, Irala; Maroni, Peralta Bauer, Perea.

Peñarol: Jhonatan Lima; Milans, Rak, Menosse, Valentín Rodríguez; Laquintana, Saravia, Rodríguez, Carlos Sánchez, Rossi y Abel Hernàndez