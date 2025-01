San Lorenzo de Almagro perdería a otro jugador y hay alarma en mIguel Ángel Russo.

En San Lorenzo de Almagro parece que habrá una sangría del plantel y el mercado de pases no pinta optimista de cara al 2025. Tras la salida de Gastón Campi, quien se alejaría del "Ciclón" es Nahuel "Perrito" Barrios, jugador que recibió una oferta desde Brasil y ya hay una negociación en curso. Según revelaron TyC Sports y medios brasileños, Remo, club que acaba de ascender a la Serie B, inició gestiones con la dirigencia de San Lorenzo para quedarse con Barrios a préstamo hasta diciembre del 2025, el mediapunta que no tuvo mucho protagonismo en el equipo desde el arribo a Boedo de Miguel Ángel Russo como director técnico.

Más allá de que el plantel sufriría otra baja en la zona de ataque tras la salida de Francisco "Polaco" Fydriszewski, que intimó al club por falta de pago, en el "Cuervo" observan la marcha del "Perrito" como una buena opción para achicar los gastos e, incluso, las conversaciones están avanzadas. Ahora deberán cerrar el acuerdo entre ambas entidades y hacerlo oficial.

Cabe recordar que el jugador surgido de las divisiones inferiores del "Azulgrana" ya había estado cedido en dos etapas: primero en 2020, cuando jugó en Defensa y Justicia; y luego en 2021, cuando pasó a Central Córdoba de Saniago del Estero. Si bien no era fundamental para Russo, sí formaba parte del importante recambio de tres cuartos de cancha hacia adelante.

Nahuel Barrios se iría de San Lorenzo para jugar en Brasil

Los números de Nahuel "Perrito" Barrios en San Lorenzo

Partidos: 194.

Goles: 10.

Asistencias: 14.

Desde España, Augusto Batalla rompió el silencio y destrozó a la dirigencia de San Lorenzo: "Mi lugar"

El arquero que actualmente viste los colores del Rayo Vallecano de España rompió el silencio y se refirió no sólo a su presente, sino también en el último equipo argentino en el que se desempeñó y del que no se fue bien. Así lo reflejó en sus recientes declaraciones en una entrevista con el medio AS, donde no se guardó nada.

A su vez, el guardameta habló de su posible regreso a River Plate, donde dio sus primeros pasos bajo los tres palos y al club al que todavía pertenece ya que está a préstamo en el elenco español. Con la chance de la vuelta completamente descartada, ahora el nacido en Hurlingham opinó de su salida del "Ciclón" y no perdonó a la cúpula liderada por Marcelo Moretti. Por supuesto, sus dichos no pasaron para nada desapercibidos en Boedo.

"Estoy feliz de haber dado este paso. Tenía otras propuestas, pero San Lorenzo no se manejó de la mejor manera y el Rayo constantemente me mostró su interés. Por eso me decidí, es un orgullo estar acá y haberme ganado el lugar", esbozó Batalla con respecto a su salida del "Ciclón" y su arribo al conjunto que milita en LaLiga de España, donde ocupa el puesto n°12 de la tabla de posiciones con 22 unidades. Sin embargo, lo cierto es que a la cesión le quedan seis meses y todavía no sabe si continuará o no en el club.

De lo que sí está seguro es que en el "Millonario" no lo tendrán en cuenta: "River no cuenta conmigo y buscaré un nuevo destino en junio. Me gustaría mucho quedarme. Lo comenté pero sé que no depende de mí. Más allá de esto, se ilusiona con la chance de regresar a Núñez en un futuro y lanzó: "Tuve compañeros a los que la gloria les llegó a los 34 o 35 años, no me desespero y me encantaría que pasara porque soy hincha. Ahora estoy en otro momento y no me necesitan".