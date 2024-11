Sorpresa en San Lorenzo: Russo quiere como refuerzo un viejo conocido de Boca

San Lorenzo va por un refuerzo que conoce Miguel Ángel Russo de su pasado en Bcoa Juniors.

San Lorenzo de Almagro se jugará este martes la chance de arrimarse a puestos de copas internacionales ante Estudiantes de La Plata, pero en la dirigencia ya ponen en el foco en el mercado de pases. Pensando en la próxima temporada, el "Ciclón" tiene en carpeta a Javier García, el arquero que fue dirigido por Miguel Ángel Russo en su última etapa en Boca Juniors. De hecho, fueron campeones juntos a nivel nacional.

Según informó ESPN, San Lorenzo tiene interés en la llegada de García para el próximo mercado de transferencias debido a que su contrato en el "Xeneize" finalizará el 31 de diciembre del 2024. Como todo indica que no renovará su vínculo, el arquero, que cumplirá 38 años en enero, llegaría con el pase en su poder, sin dinero de por medio.

Como la idea del presidente, Marcelo Moretti, es no derogar mucho dinero en refuerzos la posibilidad que se abre con "Javi" es más que interesante. Además, otro punto a tener en cuenta es que Gastón "Chila" Gómez regresará a Racing una vez que se venza el préstamo en diciembre y restará saber qué ocurre con Facundo Altamirano, que perdió el lugar y su futuro no está asegurado. Vale recordar que Russo conoce al portero de su paso por Boca: en su primera experiencia, en 2007, el entrenador lo subió al plantel de Primera División y un año después debutó de la mano de Carlos Ischia. Luego, en 2020, ambos se encontraron nuevamente bajo proyecto futbolístico comandado por Juan Román Riquelme.

Los números de Javi García en su carrera

Partidos: 273.

Goles recibidos: 305.

Vallas invictas: 85.

Títulos: 8.

Muniain sorprendió sobre su futuro en San Lorenzo tras los rumores de River: "Me di cuenta"

Luego de fuertes rumores que River Plate lo tentó para llevárselo en enero, Munian sorprendió y habló sobre su futuro en el club. El español, que cumplió su sueño de jugar en Argentina tras su carrera en Europa, se ganó rápidamente un lugar en el "Ciclón" y hay temor a perderlo. Desde su arribo, el vasco se transformó en un jugador clave en el "Ciclón", no sólo dentro de la cancha sino también fuera, que incluso ya le valiaron ganarse la capitanía del equipo con la llegada de Russo. Las buenas sensanciones, más allá del momento en la Liga Profesional de Fútbol, son buenas en lo personal, según él mismo lo reconoció.

"Estoy muy feliz de estar acá. Yo un día fui como uno de ustedes cuando estuve cuatro o cinco años en la pensión de Atlethic Bilbao. Sé lo que es dejar la familia, vivir con otros chicos. Los sacrificios y el esfuerzo que todo requiere", comenzó diciendo Muniain en la rueda de prensa durante la visita a los juveniles de la pensión del club. Además, si bien no se refirió al supuesto llamado que habría recibido del "Millonario", dejó en claro que no piensa marcharse de San Lorenzo. "Desde el primer día que vine aquí me di cuenta que había acertado con la decisión. Estoy muy feliz de pertenecer a este gran club y cada día estoy enamorándome un poco más de este club y de su gente”, comentó.

En el mismo sentido, el exjugador del Bilbao volvió a contar que el motivo de su venida a nuestro país tiene que ver con la pasión. “Me gustaba cómo viven aquí el fútbol. Los futbolistas, las hinchadas… era algo que me llenaba por dentro. Se dio la oportunidad de San Lorenzo y me hizo realmente feliz”, cerró. Si bien el interés del conjunto de Núñez se dio a través de un sondeo, parece complejo que el talentoso abandone al "Cuervo" a fin de año. En primer lugar porque sabe el esfuerzo que hizo el club para traerlos y, además, tiene contrato hasta diciembre del 2025, situación que ninguna de las partes quiere romper.