Sonríe Russo en San Lorenzo: vuelve una pieza clave del plantel

Después de la derrota sufrida ante Racing en la Liga Profesional de Fútbol 2024, San Lorenzo buscará cambiar el panorama cuando reciba a Belgrano de Córdoba el próximo viernes 29 de noviembre por la fecha 25 del mencionado torneo. Para dicho compromiso, Miguel Ángel Russo contará con una pieza fundamental del plantel que recientemente se recuperó de una lesión. Lo positivo es que el "Ciclón" tendrá una semana más de descanso para que el futbolista pueda entrenarse con normalidad junto a sus compañeros para luego sumar minutos en el verde césped.

Uno de los regresos más esperados por los hinchas del elenco de Boedo en este momento es el de Gastón Hernández, quien el pasado mes de marzo contra Platense sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Después de varios meses inactivo, todo indica que tendrá la oportunidad de volver, aunque todo dependerá de la decisión del técnico. La realidad es que el defensor recibió el alta médica y estará a disposición del experimentado DT para los últimos partidos.

Por supuesto, primero tendrá que entrenar junto a sus compañeros en lo futbolístico para tener ritmo nuevamente. Luego dependerá del propio Russo darle rodaje en los encuentros o esperar hasta el año próximo para que lo haga en la pretemporada. Cabe destacar que el zaguero central con pasado en San Martín de San Juan que se perdió gran parte del 2024 firmó a fines de octubre la renovación de su vínculo con el club hasta diciembre del 2027 y está cada vez más cerca de la vuelta.

En cuanto a lo que se viene, el "Ciclón" no tendrá actividad el fin de semana ya que el encuentro contra River Plate no se llevará a cabo, sino que se postergó para el miércoles 4 de diciembre. Esto se debe a que la Conmebol solicitó al "Millonario" su estadio diez días antes de la final de la Copa Libertadores y finalmente no se cambió la localía como se especuló en un principio. Recién el conjunto "azulgrana" jugará el viernes 29 de noviembre contra Belgrano de Córdoba y Gastón Hernández se perfila para estar entre los citados.

Gastón Hernández vuelve tras su dura lesión en San Lorenzo

Los números de Gastón Hernández en San Lorenzo

Partidos oficiales jugados : 80.

: 80. Goles: 3.

Cuándo juegan San Lorenzo vs. Belgrano de Córdoba por la Liga Profesional de Fútbol: hora, TV en vivo y streaming online

El "Ciclón" recibirá al "Pirata" el próximo viernes 29 de noviembre del 2024 a las 19 horas en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 25 del torneo -la 24° se pospuso y la disputará el 4 de diciembre ante River en el Estadio Monumental-. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales TNT Sports o ESPN Premium. En tanto, el streaming será por alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

El fixture de San Lorenzo en la Liga Profesional de Fútbol