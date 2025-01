San Lorenzo de Almagro aceleró por un arquero europeo que enfrentó a Lionel Messi, para romper el mercado de pases

San Lorenzo de Almagro atraviesa problemas económicos y, ante la dificultad de comprar jugadores de jerarquía, busca futbolistas en el mercado internacional y poco conocidos en nuestras latitudes. En las últimas horas, el "Ciclón" inició negociaciones por Andries Noppert, el arquero de Países Bajos que enfrentó a la Selección Argentina y no pudo con Lionel Messi en la tanda de penales del Mundial de Qatar 2022.

Según informó este miércoles ESPN, la dirigencia de San Lorenzo negocia el arribo del arquero, de 30 años, con su representante, luego de haber quedado libre del SC Heerenveen neerlandés. Según dicho medio, al portero le interesa la idea de tener una experiencia en el fútbol argentino y hasta habría dado el ok para continuar con las conversaciones.

Noppert, que luego de la Copa del Mundo 2022 no volvió a tener protagonismo sostenido en su seleccionado, no viene de sumar muchos minutos en la actual temporada. De las 17 fechas que se llevan disputadas de la Eredivisie, el arquero jugó en 5 oportunidades y fue suplente en las 12 restantes.

Si bien tuvo negociaciones para continuar en Heerenveen, club en el que realizó las divisiones inferiores pero no debutó (NAC Breda), el arquero de 2,03 metros no llegó acordó con los directivos y empezó a analizar nuevas posibilidades. Aunque el fútbol argentino no estaba en en el abanico de posibilidades en un inicio, el interés de San Lorenzo lo sorprendió y, en caso de alcanzar un acuerdo en lo económico, podría recalar en Boedo.

Cabe recordar que el "Cuervo" se encuentra buscando opciones bajo los tres palos desde hace algunas semanas. Más allá de que cuenta con Facundo Altamirano, la idea es que busque un destino a préstamo y que llegue un nuevo jugador para pelear el puesto con Orlando Gill, el paraguayo que debutó sobre el final de 2024 y se lució en Reserva.

Los números de Andries Noppert en su carrera en Europa

Partidos: 142.

Goles recibidos: 217.

Vallas invictas: 37.

Quiés en Andries Noppert, el arquero que busca San Lorenzo

Noppert no es especialmente uno de los arqueros que haya gozado del marketing a su alrededor y la gloria del deporte. El nacido el 7 de abril de 1994 (tiene 28 años), irrumpió en los primeros planos internacionales gracias a Louis Van Gaal, cuando lo convocó para el Mundial 2022 e, incluso, lo eligió para que sea el titular para la competencia. pero su historia está más ligada a la lucha que a los flashes.

Formado en el Heerenveen, club que lleva el mismo nombre de la ciudad en la que nació, Noppert fue ascendido al primer equipo en 2013. Sin embargo, al no tener lugar ni ser considerado por el entrenador, el NAC Breda puso los ojos en él y le dio la oportunidad de debutar en la Eredivisie de Países Bajos, en 2014. Luego tuvo pasos por Dordretch y el Go Ahead Eagles de su país, antes de regresar al club dueños de su ficha ese mismo año.

Además, en el medio, entre 2018 y 2019, tuvo la chance de medirse fuera de su tierra, su única expieriencia lejos de Países bajos: en 2019, tras quedar libre, arribó al Foggia italiano. Aunque tenía la expectativa de mostrar su calidad, el desempeño no fue el esperado, ya que el equipo descendió de la Serie B a la Serie C y, como si fuera poco, no tuvo los minutos en cancha que hubiese deseado.

Aquella situación no fue desconocida para él. Así, con su "carta de libertad", se había ido del Heerenveen sin debutar, así dejó el Breda, lo mismo le pasó tras su temporada en el Dordrecht (en la Segunda División neerlandesa) y en la misma condición volvió al Heerenveen esta temporada.

Luego de volver a quedar con el pase en su poder en 2022 de los Go Ahead Eagles, Andries decidió regresar al club de sus amores: el Heerenveen. Allí se ganó el puesto rápidamente y, con grandes actuaciones, se ganó su primera citación al seleccionado mayor neerlandés. En las últimas temporadas, portero pasó de ser el dueño del arco a ser suplente, aunque siempre demostró su profesionalismo y sus compañeros le destacaron su actitud.