Elecciones en San Lorenzo: un ídolo sorprendió con su apoyo a un candidato

El exjugador de San Lorenzo, que se retiró de la actividad en 2022, se reunió con el aspirante a los comisios que se llevarán a cabo el 17 de diciembre.

San Lorenzo de Almagro tendrá elecciones a fin de año y, en medio de las postulaciones, un ídolo del club se metió de lleno en el tema. Néstor Ortigoza, que se retiró del fútbol en 2022, reveló a qué candidato apoyará el próximo 17 de diciembre.

Luego de cuatro años en los que el club de Boedo vivió una fuerte crisis institucional, con la salida intempestiva de Marcelo Tinelli, que había sido elegido presidente, el "Ciclón" volverá a los comisios en la búsqueda de enderezar el rumbo y conformar una dirigencia que esté a la altura de las circunstancias. En ese sentido, fue Ortigoza quien sorprendió al dar su apoyo público a un aspirante particular.

La revelación de Ortigoza sobre las elecciones en San Lorenzo

El "Chipi", referente del "Cuervo" en la consagración de la inolvidable Copa Libertadores 2014, participó de un encuentro con el candidato Marcelo Moretti con socios y socias, y manifestó: "Vengo a apoyar al futuro presidente de San Lorenzo. Estamos hablando hace un año del proyecto. El 17 es muy importante que vayan a votar porque se define el futuro del club".

Ortigoza, que reconoció su apoyo a la agrupación Boedo en Acción, agregó en el evento realizado en un bar de la ciudad porteña: "Ustedes quédenseme tranquilo que me estoy preparando y muy convencido de lo que vamos a hacer, no tenga dudas de eso. Hoy San Lorenzo necesita gente que trabaje, que quiera al club. Hay que defenderlo todos días trabajando, no hay otra manera de eso".

Moretti, que será uno de los candidatos para las elecciones que debieron realizarse en 2022, pero que suspendieron debido a que la Inspección General de Justicia (IGJ) no avaló el llamado electoral anticipado, remarcó sobre el exjugador: "Tiene mucho coraje. No es fácil meterse en política. Es uno de los máximos ídolos del club, pero ya te empiezan a decir cosas. Y él me dijo: 'No me importa Marcelo, para armar el mejor proyecto hay que participar'".

Batalla explotó en San Lorenzo y dijo lo que todos esperaban sobre Insúa: "Boludeces"

Minutos después de haber eliminado a San Martín de San Juan en San Luis, Batalla, que suele sincerarse ante los medios de comunicación, fue contundente sobre los rumores que circularon en Twitter en relación a una falta de compromiso de los futbolistas para con Insúa: "Se hablaron muchas boludeces, boludeces que uno cuando pasan los años y está en una institución grande sabe que son así. Está bueno hoy haber ganado como lo hicimos, con nuestra identidad y nuestra manera. Nosotros no escuchamos las pelotudeces que se dicen, no tenemos ninguna duda de lo que somos como grupo y como personas, y lo que dejamos dentro de la cancha".

Luego, el portero surgido en River Plate, continuó: "La gente sabe. No hay que consumir algunas boludeces de alguno que se levantó medio loco y puso una boludez en Twitter o en algún lado. Uno cuando pasan los años y está acostumbrado a jugar en una institución grande sabe que esto pasa. Nosotros pusimos el pecho como siempre y nos llevamos una victoria merecida. Ahora a pensar en Godoy Cruz, ya vamos a contar con Adam (Bareiro) que va a volver de su selección".

Además, el exarquero de Tigre y Atlético Tucumán sobre el estado del campo de juego contó que "la cancha estuvo bastante buena", remarcó que el viento y el polvo los complicaron, pero aclaró que "las condiciones eran las mismas para nosotros y para ellos", y explicó por qué decidieron regalarle camisetas a los hinchas del "Ciclón" que estuvieron en la tribuna: "Es martes, cinco de la tarde, a 800 o 900 kilómetros de casa y la gente estuvo. No era fácil un día de semana. Era una manera de agradecerle. Sabemos que están con nosotros. Por eso se decidió un regalo".