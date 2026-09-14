San Lorenzo le sacó un empate a Independiente en Avellaneda por el Torneo Clausura 2026

Independiente y San Lorenzo no se sacaron diferencias y empataron 1 a 1 en el duelo disputado en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. El 'Rojo' comenzó en ventaja a los siete minutos del primer tiempo con el gol del juvenil Juan Miguel Arrayago de cabeza; sin embargo, Facundo Farías, flamante incorporación del 'Ciclón' en este mercado de pases, decretó el tanto de la igualdad en el arranque del complemento con un gran zapatazo desde afuera del área.

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Este resultado deja al cuadro de Avellaneda en el sexto lugar de la zona A con 14 puntos, a tan sólo tres del líder Vélez Sarsfield, mientras que el conjunto que dirige Rubén Darío Insua, en el inicio de su tercer ciclo, marcha noveno en el grupo con 11 unidades. En la próxima fecha, los dirigidos por Jadson Viera visitarán a Unión de Santa Fe el sábado 19 de septiembre desde las 16:45 horas, mientras que el elenco azulgrana jugará como local ante Boca Juniors en un clásico a disputarse el domingo 20 a partir de las 14:45 horas.

Video: los goles del empate entre San Lorenzo e Independiente en Avellaneda

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