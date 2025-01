La salud mental de Matías Abaldo: el presidente de Gimnasia y Esgrima la plata habló del jugador uruguayo.

En el fútbol argentino se encendió una nueva luz de alerta alrededor de la salud mental de Matías Abaldo, jugador uruguayo de Gimnasia y Esgrima La Plata. Días después de que se conociera su licencia por problemas personales, el presidente del "Lobo", Mariano Cowen, habló de cómo se encuentra el futbolista y las medidas que tomará el club.

El pasado jueves, el representante del jugador de 20 años, Edgardo Lasalvia, había revelado públicamente que Abaldo le confesó que quería abandonar el fútbol y que temía por la integridad física de su representado, quien atraviesa por dificultades de estabilidad mental, tras haberse recuperado de una lesión.

Al tomar conocimiento mediático, el máximo dirigente de Gimnasia respaldó al campeón del mundo con el seleccionado Sub 20 de su país sobre su situación. “Lo primero que hacemos es ponernos a disposición, poner nuestros equipos de trabajo y acompañar. Todas estas cosas tienen que ver también con las presiones, con las exigencias y nosotros en eso la tenemos totalmente clara, que es acompañar del lugar que nos toca, brindando el mayor apoyo posible al chico primero y a la familia después, a todo el contexto", comenzó diciendo en una entrevista con Radio Splendid.

En el mismo sentido, Cowan resaltó la postura de la institución platense con respecto al caso que conmovió al plantel: “Nosotros como club estamos solamente para ponernos a disposición, para acompañar. No tenemos ningún otro interés hoy que no sea la recuperación del chico como persona, como un ser social y nada más. No nos ponemos plazos".

Además, el presidente descartó que su problema tuviera que ver con la ludopatía, como se había deslizado en las últimas horas: "No es específicamente eso. Con los chicos de juveniles hacemos ciclos de concientización sobre la ludopatía. No tenemos otro interés hoy que la recuperación del chico como persona”, reafirmó el presidente de Gimnasia.

"Gimnasia entero está preocupado por Matías Abaldo como persona, nada más. Con el tiempo que corresponda, con los tiempos que tienen los profesionales, con los tiempos que que estipulen los que saben, nosotros como club para acompañar desde nuestro lugar”, finalizó el mandamás "Tripero", que recalcó varias veces la importancia de darle apoyo emocional a Matías.

La palabra del representante de Matías Abaldo

Más allá de la preocupación que causó en todo el ambiente del fútbol, el agente de Abaldo también había manifestado que el futbolista se encuentra siendo tratado por un grupo de profesionales de salud mental. "Está contenido por su mamá y por su familia. Esta tarde (por el jueves) tenemos la consulta con el psiquiatra para ver cómo podemos ayudarlo realmente", había comentado Lasalvia en diálogo con el programa Deportivo 1270 de Radio Provincia.

Para finalizar, Lasalvia había dado detalles de su relación con el jugador que vistió 24 veces la camiseta del "Lobo": "Hablo todo el tiempo con Matías, estamos preocupados, no queremos que le pase lo del Morro García, que por alguna situación que no pueda manejar se ponga una soga al cuello. La salud mental es fundamental. El dinero va y viene, yo quiero que Matías no se lastime, quiero verlo feliz”.

Si vos o alguien que conocés está atravesando algún problema de salud mental, no dudes en comunicarte: 0800 999 0091, las 24 horas del día los 365 días del año.