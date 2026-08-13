Ruggeri: "Es un absurdo total" que digan que el Mundial fue entregado

Oscar Ruggeri disparó con dureza contra quienes sostienen que la selección argentina se benefició de un supuesto arreglo para ganar el Mundial de Qatar 2022. Durante el programa Fútbol 90 de ESPN, el campeón del mundo en 1986 calificó esas versiones como un "absurdo total" y defendió el logro del equipo liderado por Lionel Messi.

La discusión surgió a partir de la reciente carta que Messi le escribió a su padre, Jorge Messi, recientemente fallecido, un gesto que los panelistas interpretaron como una muestra de liderazgo. "Salió a hablar el capitán. De contar cosas de su vida que no conocíamos. Episodios con su padre que no conocíamos. Es una maravilla escucharlo, verlo", señaló Ruggeri, quien además destacó que el capitán "le habla a toda la gente, a todos los argentinos".

Sin embargo, el exfutbolista no pudo evitar referirse a los comentarios que circularon en las semanas posteriores al título. "Escuché en todos lados que se entregó el Mundial, una cosa así decían. Un absurdo. Es un absurdo total", afirmó visiblemente indignado.

"No puede ser que nos tiren tan abajo"

Ruggeri también se mostró molesto por las comparaciones que algunos hacen entre el equipo de 2022 y la selección de 1986, liderada por Diego Maradona. "Comparan y ponen con nosotros, con Maradona. Las cosas que he leído… digo, no puede ser. No puede ser que nos tiren tan abajo a nosotros", expresó.

En ese sentido, cuestionó la posibilidad de que alguien ajeno al plantel pudiera haber influido en el resultado de un partido. "Que venga alguien al vestuario y así tan sencillo. Diego dijo que Grondona le había dicho algo. A mí no me dijeron nada. Yo si podía hacer un gol lo iba a recontra hacer y lo iba a festejar", completó el defensor, cerrando el debate con una defensa firme del mérito deportivo.